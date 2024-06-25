https://ria.ru/20240625/trenery-1955463683.html

На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе

На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе - РИА Новости, 26.06.2024

На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе

Возможность создания программы поддержки тренеров в сельской местности рассмотрят в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе... РИА Новости, 26.06.2024

2024-06-25T23:42

2024-06-25T23:42

2024-06-26T10:23

краснодарский край

россия

тимашевский район

вениамин кондратьев

спорт

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Возможность создания программы поддержки тренеров в сельской местности рассмотрят в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Тимашевской район. Во время встречи с активом муниципалитета заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарке, участница Олимпийских игр Наталья Гулий рассказала, что в спортивных комплексах, строящихся по краевым и федеральным программам, работают ветераны, а сельская молодежь стремится переехать в город. "Подняли правильный вопрос. Чтобы работать тренером, надо получить высшее образование. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма каждый год выпускает специалистов. Нужно разобраться, почему они не хотят работать по профессии. Мы построили социальные объекты, а теперь им не хватает воспитателей, учителей. Аналогичная проблема зреет со спортивными объектами. С одной стороны, важно привлечь кадры, с другой – трудоустроить наших, кубанских, специалистов. На ближайшей сессии ЗСК рассмотрим возможность создания такой программы поддержки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В свою очередь министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко добавил, что в целом в сельской местности Краснодарского края не хватает 185 тренеров.

https://rsport.ria.ru/20240624/somov-1955175508.html

https://rsport.ria.ru/20240624/plavanie-1954959239.html

краснодарский край

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тимашевский район

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краснодарский край, россия, тимашевский район, вениамин кондратьев, спорт