Рейтинг@Mail.ru
На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе - РИА Новости, 26.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
 
23:42 25.06.2024 (обновлено: 10:23 26.06.2024)
https://ria.ru/20240625/trenery-1955463683.html
На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе
На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе - РИА Новости, 26.06.2024
На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе
Возможность создания программы поддержки тренеров в сельской местности рассмотрят в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе... РИА Новости, 26.06.2024
2024-06-25T23:42
2024-06-26T10:23
краснодарский край
россия
тимашевский район
вениамин кондратьев
спорт
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_0:156:3086:1892_1920x0_80_0_0_7b094ae7cd69b6f35f636bc0fd35c9a2.jpg
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Возможность создания программы поддержки тренеров в сельской местности рассмотрят в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Тимашевской район. Во время встречи с активом муниципалитета заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарке, участница Олимпийских игр Наталья Гулий рассказала, что в спортивных комплексах, строящихся по краевым и федеральным программам, работают ветераны, а сельская молодежь стремится переехать в город. "Подняли правильный вопрос. Чтобы работать тренером, надо получить высшее образование. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма каждый год выпускает специалистов. Нужно разобраться, почему они не хотят работать по профессии. Мы построили социальные объекты, а теперь им не хватает воспитателей, учителей. Аналогичная проблема зреет со спортивными объектами. С одной стороны, важно привлечь кадры, с другой – трудоустроить наших, кубанских, специалистов. На ближайшей сессии ЗСК рассмотрим возможность создания такой программы поддержки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева. В свою очередь министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко добавил, что в целом в сельской местности Краснодарского края не хватает 185 тренеров.
https://rsport.ria.ru/20240624/somov-1955175508.html
https://rsport.ria.ru/20240624/plavanie-1954959239.html
краснодарский край
россия
тимашевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/06/1938302901_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_18dd1bdddd4477a906377444d9ae0e44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодарский край, россия, тимашевский район, вениамин кондратьев, спорт
Краснодарский край, Россия, Тимашевский район, Вениамин Кондратьев, Спорт, Краснодарский край
На Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе

Кондратьев: на Кубани могут создать программы поддержки тренеров на селе

© iStock.com / kornyeyevaВид на Краснодар
Вид на Краснодар - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© iStock.com / kornyeyeva
Вид на Краснодар. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Возможность создания программы поддержки тренеров в сельской местности рассмотрят в Краснодарском крае, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев в ходе рабочей поездки в Тимашевской район.
Во время встречи с активом муниципалитета заслуженный мастер спорта России по гребле на байдарке, участница Олимпийских игр Наталья Гулий рассказала, что в спортивных комплексах, строящихся по краевым и федеральным программам, работают ветераны, а сельская молодежь стремится переехать в город.
Плавание - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Рекордсмен России получил нейтральный статус для выступления на Олимпиаде
24 июня, 21:12
"Подняли правильный вопрос. Чтобы работать тренером, надо получить высшее образование. Кубанский государственный университет физической культуры, спорта и туризма каждый год выпускает специалистов. Нужно разобраться, почему они не хотят работать по профессии. Мы построили социальные объекты, а теперь им не хватает воспитателей, учителей. Аналогичная проблема зреет со спортивными объектами. С одной стороны, важно привлечь кадры, с другой – трудоустроить наших, кубанских, специалистов. На ближайшей сессии ЗСК рассмотрим возможность создания такой программы поддержки", – передает пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.
В свою очередь министр физической культуры и спорта Серафим Тимченко добавил, что в целом в сельской местности Краснодарского края не хватает 185 тренеров.
Юлия Ефимова - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду
24 июня, 08:48
 
Краснодарский крайКраснодарский крайРоссияТимашевский районВениамин КондратьевСпорт
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала