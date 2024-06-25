https://ria.ru/20240625/tof-1955216884.html

Морские тральщики ТОФ отработали постановку мин у Курильских островов

Морские тральщики ТОФ отработали постановку мин у Курильских островов - РИА Новости, 25.06.2024

Морские тральщики ТОФ отработали постановку мин у Курильских островов

Экипажи морских тральщиков Тихоокеанского флота в ходе двустороннего оперативного учения отработали постановку оборонительных минных заграждений у Курильских... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T06:28

2024-06-25T06:28

2024-06-25T06:29

безопасность

курильские острова

россия

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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 июн – РИА Новости. Экипажи морских тральщиков Тихоокеанского флота в ходе двустороннего оперативного учения отработали постановку оборонительных минных заграждений у Курильских островов, информирует пресс-служба Восточного военного округа по ТОФ. "В рамках двустороннего учения сил Тихоокеанского флота экипажи морских тральщиков отрабатывают комплекс поставленных задач с выполнением учебно-боевых упражнений в различной оперативно-тактической обстановке. В одном из морских полигонов боевой подготовки флота в районе Курильских островов был проведен учебный эпизод по постановке минных заграждений", - говорится в сообщении ведомства. По информации пресс-службы, маршруты предполагаемого подхода надводных боевых кораблей вероятного противника в районы морской экономической деятельности стали известны на основе разведывательных данных, полученных кораблями Войск и сил на Северо-востоке России. Морские тральщики ТОФ в составе корабельной тральной группы перешли в назначенный район, выполнили развертывание по секторам и выполнили постановку оборонительных минных заграждений с использованием учебных донных и якорных мин, затем экипажи выполнили переход в район проведения следующего эпизода. Двустороннее учение группировок сил ТОФ проводится с 18 по 28 июня в акватории Тихого океана, Японского и Охотского морей под общим руководством командующего Тихоокеанским флотом адмирала Виктора Лиина. Всего в учении задействовано около 40 кораблей, катеров и судов обеспечения, порядка 20 самолётов и вертолётов морской авиации ТОФ. К учениям также привлекаются подразделения морской пехоты ТОФ, боевые расчеты береговых ракетных комплексов "Бал" и "Бастион".

https://ria.ru/20240624/tof-1954949317.html

https://ria.ru/20240625/fregat-1955213453.html

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безопасность, курильские острова, россия, тихий океан, тихоокеанский флот вмф россии