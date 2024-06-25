https://ria.ru/20240625/terakty-1955290355.html

МИД Сирии осудил атаку Киева на Крым и теракты в Дагестане

МИД Сирии осудил атаку Киева на Крым и теракты в Дагестане - РИА Новости, 25.06.2024

МИД Сирии осудил атаку Киева на Крым и теракты в Дагестане

Ракетная атака сил Киева на Крым и теракты в Дагестане подтверждают враждебность коллективного Запада в отношении России, заявило министерство иностранных дел... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T12:25

2024-06-25T12:25

2024-06-25T12:25

севастополь

киев

сирия

вооруженные нападения в дербенте и махачкале

обстрел севастополя ракетами atacms

в мире

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КАИР, 25 июн - РИА Новости. Ракетная атака сил Киева на Крым и теракты в Дагестане подтверждают враждебность коллективного Запада в отношении России, заявило министерство иностранных дел Сирии. В заявлении, которое опубликовало агентство SANA, говорится, что Сирия "решительно осуждает теракты в Дагестане". "Совершение силами Киева ракетного нападения на российских граждан в Республике Крым с применением произведенного в США оружия вместе с этими терактами есть не что иное, как еще одно подтверждение уровня враждебности, которого достиг коллективный Запад в отношении Российской Федерации", - говорится в заявлении. В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены. Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.

https://ria.ru/20240625/ukraina-1955223676.html

https://ria.ru/20240623/zakharova-1954884837.html

севастополь

киев

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севастополь, киев, сирия, вооруженные нападения в дербенте и махачкале, обстрел севастополя ракетами atacms, в мире