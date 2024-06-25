МИД Сирии осудил атаку Киева на Крым и теракты в Дагестане
МИД Сирии: атака на Крым и теракты в Дагестане подтверждают враждебность Запада
Сирийский флаг. Архивное фото
КАИР, 25 июн - РИА Новости. Ракетная атака сил Киева на Крым и теракты в Дагестане подтверждают враждебность коллективного Запада в отношении России, заявило министерство иностранных дел Сирии.
В заявлении, которое опубликовало агентство SANA, говорится, что Сирия "решительно осуждает теракты в Дагестане".
«
"Совершение силами Киева ракетного нападения на российских граждан в Республике Крым с применением произведенного в США оружия вместе с этими терактами есть не что иное, как еще одно подтверждение уровня враждебности, которого достиг коллективный Запад в отношении Российской Федерации", - говорится в заявлении.
В воскресенье в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма (Покровский в Дербенте, по сведениям сайта епархии, единственный в этом городе, и Свято-Успенский кафедральный собор в Махачкале), две синагоги и пост ДПС. Возбуждены уголовные дела о терактах. По последним данным, жертвами атак стали 20 человек, а число пострадавших выросло до 46. В регионе 24, 25 и 26 июня объявлены днями траура. Силовики уничтожили пятерых боевиков, причастных к этим терактам, их личности установлены.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое - дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым объявлен днем траура.