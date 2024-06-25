https://ria.ru/20240625/televizory-1955097692.html

Спрос на телевизоры с большой диагональю растет в России

Спрос на телевизоры с большой диагональю растет в России - РИА Новости, 25.06.2024

Спрос на телевизоры с большой диагональю растет в России

Согласно исследованию группы "М.Видео-Эльдорадо", по итогам I квартала 2024 года спрос на телевизоры с большими диагоналями увеличился в России на 118%, при... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:32

2024-06-25T11:32

2024-06-25T11:32

россия

технологии

наука

электроника

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/18/1955082449_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_bcf3b124510de05bb309f6a8854891d2.jpg

МОСКВА, 25 июн – РИА Новости. Согласно исследованию группы "М.Видео-Эльдорадо", по итогам I квартала 2024 года спрос на телевизоры с большими диагоналями увеличился в России на 118%, при этом наибольший скачок спроса фиксируется в сегменте устройств размером 65 и 75 дюймов, сообщает пресс-служба компании "Триколор".Эксперты отмечают, что если раньше большими считались устройства с диагональю 50 или 55 дюймов, то сегодня фокус потребителей сместился в сегмент моделей 65 и 75."Мы наблюдаем за зарубежными коллегами и видим, например, как покупатели в азиатских странах уже отказались от телевизоров небольших диагоналей. Устройства размером 60, 65 и даже 75 дюймов стали необходимой базой. С одной стороны, они идут в ногу с повышением качества передаваемого контента, с другой — отвечают запросам клиентов на просмотр большой компанией или семьей. Российские покупатели выбирают Смарт ТВ, исходя из аналогичных потребностей, поэтому компании расширяют модельный ряд своих телевизоров в сторону больших диагоналей", — комментирует директор департамента управления продуктами и проектами "Триколор" Юлия Кудряшова.Эксперты также отмечают, что на покупательские предпочтения в значительной степени повлияла пандемия, которая снизила популярность кинотеатров. По данным опроса "Ромир" от 1 августа 2023 года, 92% россиян редко посещают кинотеатры либо не делают этого вовсе. Для сравнения в 2012 году этот показатель составлял около 25%. Специалисты это связывают не только с отсутствием в прокате зарубежного кино, но и прошедшей самоизоляцией, после которой зрители отвыкли посещать кинозалы и предпочитают смотреть кино дома. А многие из них приобрели соответствующую технику: большие телевизоры, проекторы и аудиосистемы.Вследствие изменения спроса, ритейлеры меняют и предложение, подтверждает руководитель направления развития бизнеса Polar ("Полар") Антон Мыльцев."Если раньше при размещении заказов на контрактное производство наши клиенты фокусировались на диагоналях 24, 32 дюйма и 40 дюймов и в небольших количествах заказывали большие диагонали, то сейчас структура изменилась. Polar стал собирать ощутимо больше Смарт ТВ с большими диагоналями", - сказал Мыльцев, его слова приводит пресс-служба.Он также отмечает рост количества собираемых устройств с диагоналями от 50 до 86 дюймов и технологией QLED (Quantum-dot Light-Emitting Diode - светодиод на квантовых точках) и увеличение объема заказов Смарт ТВ с российским софтом: телегидами, онлайн-кинотеатрами, голосовыми помощниками, встроенными онлайн-магазинами и прочим. Доля таких запросов, по словам Мыльцева, за последние три года выросла с 15% до 25%.На данный момент в России о производстве больших Смарт ТВ заявили всего несколько российских компаний. Среди них "Сбер", а также российский оператор платного ТВ "Триколор", который анонсировал выпуск телевизоров 65 и 75 дюймов к концу 2024 года."Триколор" продолжает развитие собственной платформы потребительской электроники, которая объединяет в себе все линейки устройств под брендом оператора. На данный момент линейка устройств под брендом "Триколор" состоит из телевизоров, саундбаров и проекторов, а также роутеров и mesh-систем (цепь из нескольких устройств – ред.). В конце года компания планирует вывести на рынок новые модели Смарт ТВ под брендом "Триколор" с диагональю 65 и 75 дюймов. Кроме того, некоторые модели диагональю 43 дюйма, 50, 55 и 65 дюймов получат QLED-дисплеи. Благодаря QLED-технологиям зрителя ждут максимально яркое и насыщенное изображение, а также минимальное время отклика", - сообщила в мае пресс-служба оператора.Отдельно эксперты отмечают рост спроса на контент в сверхвысоком качестве Ultra HD (телевидение сверхвысокой четкости), для просмотра которого как раз и требуется современный телевизор большой диагонали."4K-контент в последнее время набирает популярность. Сегодня в России все ведущие игроки рынка платного ТВ предлагают клиентам телеканалы в формате UHD. У кого-то их больше, у кого-то меньше, но игнорировать тренд на контент в сверхвысоком качестве операторы не могут", — говорит генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily ("ТелекомДэйли") Денис Кусков."Триколор" в своей флагманской подписке "Максимум" имеет сразу пять UHD-каналов. Данная подписка, в частности, доступна в рамках акции "Все под ключ 2.0". За 9900 рублей оператор предлагает оборудование, доставку, установку и год "Максимума", в которой зрителей ждут 300+ телеканалов и три популярных российских онлайн-кинотеатра: "Триколор Кино и ТВ", AMEDIATEKA (18+) и PREMIER.Сроки акции "Все под ключ": c 1 апреля 2024 года по 30 сентября 2024 года. Информация об организаторе, правилах акции, порядке и условиях участия, перечне оборудования, условиях доставки и установки — на tricolor.ru (12+).Реклама, НАО "НАЦИОНАЛЬНАЯ СПУТНИКОВАЯ КОМПАНИЯ", erid: F7NfYUJCUneLsWZfs3eS

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, технологии, наука, электроника