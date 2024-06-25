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Тайвань за сутки отследил 17 воздушных судов и 8 кораблей армии КНР - РИА Новости, 25.06.2024
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06:38 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/tayvan-1955217913.html
Тайвань за сутки отследил 17 воздушных судов и 8 кораблей армии КНР
Тайвань за сутки отследил 17 воздушных судов и 8 кораблей армии КНР - РИА Новости, 25.06.2024
Тайвань за сутки отследил 17 воздушных судов и 8 кораблей армии КНР
Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 17 воздушных судов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК),... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:38
2024-06-25T06:38
в мире
китай
тайвань
дун цзюнь
народно-освободительная армия китая
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 17 воздушных судов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило во вторник оборонное ведомство острова. Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай очень хорошо подготовлен к любым экстремальным сценариям "независимости Тайваня" и способен справиться с вооруженными формированиями, выступающими за "независимость" острова. Он сравнил сепаратистов с "богомолом, пытающимся остановить колесницу лапками". "С 6.00 понедельника (1.00 мск) по 6.00 вторника (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 17 воздушных судов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны острова на своей странице в соцсети X. По данным ведомства, 10 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240623/tayvan-1954816010.html
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в мире, китай, тайвань, дун цзюнь, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Тайвань, Дун Цзюнь, Народно-освободительная армия Китая
Тайвань за сутки отследил 17 воздушных судов и 8 кораблей армии КНР

Минобороны Тайваня зафиксировало 17 воздушных судов и 8 кораблей НОАК

© AP Photo / Daniel CengВоеннослужащие с флагом Тайваня
Военнослужащие с флагом Тайваня - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Daniel Ceng
Военнослужащие с флагом Тайваня. Архивное фото
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ПЕКИН, 25 июн - РИА Новости. Вооруженные силы Тайваня за минувшие сутки зафиксировали вблизи острова 17 воздушных судов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК), сообщило во вторник оборонное ведомство острова.
Ранее министр обороны КНР Дун Цзюнь заявил, что Китай очень хорошо подготовлен к любым экстремальным сценариям "независимости Тайваня" и способен справиться с вооруженными формированиями, выступающими за "независимость" острова. Он сравнил сепаратистов с "богомолом, пытающимся остановить колесницу лапками".
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"С 6.00 понедельника (1.00 мск) по 6.00 вторника (вокруг Тайваня - ред.) было зафиксировано 17 воздушных судов и восемь кораблей Народно-освободительной армии Китая", - сообщает минобороны острова на своей странице в соцсети X.
По данным ведомства, 10 воздушных судов НОАК пересекли так называемую "срединную линию" Тайваньского пролива и вошли в опознавательную зону ПВО острова.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа 2022 года Нэнси Пелоси, занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку Соединенными Штатами тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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