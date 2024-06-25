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В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника - РИА Новости, 25.06.2024
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах Курской области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:52
2024-06-25T09:52
2024-06-25T10:17
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах Курской области в своём Telegram-канале."Глушковский, Суджанский, Рыльский, Льговский районы: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.Спустя три минуты опасность атаки БПЛА была запущена в приграничном Кореневском районе Курской области.
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника
Врио главы Курской области Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах