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В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:52 25.06.2024 (обновлено: 10:17 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/svo-1955238344.html
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника - РИА Новости, 25.06.2024
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника
Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах Курской области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:52
2024-06-25T10:17
специальная военная операция на украине
курская область
россия
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах Курской области в своём Telegram-канале."Глушковский, Суджанский, Рыльский, Льговский районы: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.Спустя три минуты опасность атаки БПЛА была запущена в приграничном Кореневском районе Курской области.
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курская область, россия
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия
В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника

Врио главы Курской области Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах

© РИА Новости / Таисия Лисковец | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Таисия Лисковец
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах Курской области в своём Telegram-канале.
«
"Глушковский, Суджанский, Рыльский, Льговский районы: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.
Спустя три минуты опасность атаки БПЛА была запущена в приграничном Кореневском районе Курской области.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссия
 
 
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