https://ria.ru/20240625/svo-1955238344.html

В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника

В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника - РИА Новости, 25.06.2024

В Курской области предупредили об угрозе атаки беспилотника

Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах Курской области в своём Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T09:52

2024-06-25T09:52

2024-06-25T10:17

специальная военная операция на украине

курская область

россия

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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Врио губернатора Алексей Смирнов сообщил об угрозе атаки БПЛА в пяти районах Курской области в своём Telegram-канале."Глушковский, Суджанский, Рыльский, Льговский районы: опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки", - сообщил Смирнов.Спустя три минуты опасность атаки БПЛА была запущена в приграничном Кореневском районе Курской области.

https://ria.ru/20240625/rostekh-1955220063.html

курская область

россия

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курская область, россия