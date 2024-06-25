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При обстреле Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:12 25.06.2024 (обновлено: 09:27 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/svo-1955231328.html
При обстреле Курской области пострадала женщина
При обстреле Курской области пострадала женщина - РИА Новости, 25.06.2024
При обстреле Курской области пострадала женщина
Жительница города Суджа Курской области получила ранение во вторник утром при обстреле со стороны Украины, ещё одного человека госпитализировали с сердечным... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:12
2024-06-25T09:27
специальная военная операция на украине
курская область
суджанский район
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Жительница города Суджа Курской области получила ранение во вторник утром при обстреле со стороны Украины, ещё одного человека госпитализировали с сердечным приступом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале."Со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранение получила местная жительница. Она доставлена в Суджанскую больницу, где ей оказана медицинская помощь. Еще один житель госпитализирован в ЦРБ с сердечным приступом", — написал Смирнов.Глава региона добавил, что при обстреле возникли пожары в трёх домовладениях, сейчас там работают спасатели.Суджанский район, районным центром которого является город Суджа, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
https://ria.ru/20240619/obuchenie-1953772227.html
курская область
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курская область, суджанский район
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Суджанский район
При обстреле Курской области пострадала женщина

Врио главы Курской области Смирнов: при обстреле города Суджа пострадала женщина

© Фото : Алексей Смирнов/TelegramПоследствия обстрела города Суджа Курской области
Последствия обстрела города Суджа Курской области - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Алексей Смирнов/Telegram
Последствия обстрела города Суджа Курской области
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ВОРОНЕЖ, 25 июн - РИА Новости. Жительница города Суджа Курской области получила ранение во вторник утром при обстреле со стороны Украины, ещё одного человека госпитализировали с сердечным приступом, сообщил врио губернатора Алексей Смирнов в своём Telegram-канале.
«
"Со стороны Украины обстрелян город Суджа. Ранение получила местная жительница. Она доставлена в Суджанскую больницу, где ей оказана медицинская помощь. Еще один житель госпитализирован в ЦРБ с сердечным приступом", — написал Смирнов.
Глава региона добавил, что при обстреле возникли пожары в трёх домовладениях, сейчас там работают спасатели.
Суджанский район, районным центром которого является город Суджа, — один из шести приграничных районов Курской области, регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны Украины.
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