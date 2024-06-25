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В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 25.06.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:35 25.06.2024 (обновлено: 09:09 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/svo-1955227386.html
В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина
В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина
Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:35
2024-06-25T09:09
специальная военная операция на украине
белгородская область
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. &quot;К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом&quot;, — рассказал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать помощь семье.Минувшей ночью Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов — средства ПВО перехватили и уничтожили 29 беспилотников. По информации Гладкова, в областном центре пострадали два человека, еще два — в городе Строитель. Кроме того, губернатор сообщал, что за последние сутки при атаках ВСУ получили ранения 15 мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии.Украинские войска практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945429692.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина

Гладков: в белгородском селе Беловское после удара ВСУ погибла женщина

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в Белгороде
Последствия обстрела в Белгороде - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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Последствия обстрела в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«

"К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", — рассказал он.

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Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать помощь семье.
Минувшей ночью Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов — средства ПВО перехватили и уничтожили 29 беспилотников. По информации Гладкова, в областном центре пострадали два человека, еще два — в городе Строитель.
Кроме того, губернатор сообщал, что за последние сутки при атаках ВСУ получили ранения 15 мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии.
Украинские войска практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьВооруженные силы Украины
 
 
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