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В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина
В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 25.06.2024
В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина
Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T08:35
2024-06-25T08:35
2024-06-25T09:09
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белгородская область
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", — рассказал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать помощь семье.Минувшей ночью Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов — средства ПВО перехватили и уничтожили 29 беспилотников. По информации Гладкова, в областном центре пострадали два человека, еще два — в городе Строитель. Кроме того, губернатор сообщал, что за последние сутки при атаках ВСУ получили ранения 15 мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии.Украинские войска практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.
https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945429692.html
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белгородская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина
Гладков: в белгородском селе Беловское после удара ВСУ погибла женщина
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале
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"К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", — рассказал он.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать помощь семье.
Минувшей ночью Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов — средства ПВО перехватили и уничтожили 29 беспилотников. По информации Гладкова, в областном центре пострадали два человека, еще два — в городе Строитель.
Кроме того, губернатор сообщал, что за последние сутки при атаках ВСУ получили ранения 15 мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии.
Украинские войска практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.