https://ria.ru/20240625/svo-1955227386.html

В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина

В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина - РИА Новости, 25.06.2024

В Белгородской области при ударе ВСУ погибла женщина

Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T08:35

2024-06-25T08:35

2024-06-25T09:09

специальная военная операция на украине

белгородская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пожилая женщина погибла после удара ВСУ в селе Беловское, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "К большому горю, утром стало известно, что погибла мирная жительница. Во время обхода территории Белгородского района обнаружен разрушенный частный дом в селе Беловское. Пожилая женщина скончалась в результате прямого попадания в дом", — рассказал он.Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей и пообещал оказать помощь семье.Минувшей ночью Белгородская область подверглась массированной атаке украинских дронов — средства ПВО перехватили и уничтожили 29 беспилотников. По информации Гладкова, в областном центре пострадали два человека, еще два — в городе Строитель. Кроме того, губернатор сообщал, что за последние сутки при атаках ВСУ получили ранения 15 мирных жителей, из них трое находятся в тяжелом состоянии.Украинские войска практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные российские регионы, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. Чаще всех под ударами оказывается Белгородская область.

https://ria.ru/20240512/pogibshie-1945429692.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

белгородская область

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белгородская область, вооруженные силы украины