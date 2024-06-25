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Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания
Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания - РИА Новости, 25.06.2024
Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания
Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T15:22
2024-06-25T16:30
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)."Анализ выявил трех кандидатов на планеты с орбитальными периодами 7,3, 38 и 151 земной день. <...> Самый дальний из них находится в зоне обитаемости", — указывается в тексте.Исследование звезды HD 48948 проводилось при помощи спектрографа HARPS-N, ученые отобрали 189 высокоточных измерений лучевых скоростей за чуть менее чем десять лет. Минимальная масса обнаруженных экзопланет по, подсчетам ученых, в 5-11 раз превышает показатели Земли.Исходя из полученных данных, команда признала звезду HD 48948 ближайшей планетной системой с суперземлей в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце.
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Наука, Наука, Космос - РИА Наука, Открытия - РИА Наука
Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания
Астрономы нашли группу экзопланет с потенциально обитаемой суперземлей
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости.
Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье
для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
"Анализ выявил трех кандидатов на планеты с орбитальными периодами 7,3, 38 и 151 земной день. <...> Самый дальний из них находится в зоне обитаемости", — указывается в тексте.
Суперземля — класс планет крупнее Земли, но легче Нептуна. Эти космические тела состоят из газа, камней или их комбинации.
Исследование звезды HD 48948 проводилось при помощи спектрографа HARPS-N, ученые отобрали 189 высокоточных измерений лучевых скоростей за чуть менее чем десять лет. Минимальная масса обнаруженных экзопланет по, подсчетам ученых, в 5-11 раз превышает показатели Земли.
Исходя из полученных данных, команда признала звезду HD 48948 ближайшей планетной системой с суперземлей в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце.