https://ria.ru/20240625/superearth-1955349599.html

Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания

Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания - РИА Новости, 25.06.2024

Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания

Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:22

2024-06-25T15:22

2024-06-25T16:30

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)."Анализ выявил трех кандидатов на планеты с орбитальными периодами 7,3, 38 и 151 земной день. <...> Самый дальний из них находится в зоне обитаемости", — указывается в тексте.Исследование звезды HD 48948 проводилось при помощи спектрографа HARPS-N, ученые отобрали 189 высокоточных измерений лучевых скоростей за чуть менее чем десять лет. Минимальная масса обнаруженных экзопланет по, подсчетам ученых, в 5-11 раз превышает показатели Земли.Исходя из полученных данных, команда признала звезду HD 48948 ближайшей планетной системой с суперземлей в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце.

https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html

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