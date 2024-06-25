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Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания - РИА Новости, 25.06.2024
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Наука
 
15:22 25.06.2024 (обновлено: 16:30 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/superearth-1955349599.html
Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания
Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания - РИА Новости, 25.06.2024
Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания
Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:22
2024-06-25T16:30
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS)."Анализ выявил трех кандидатов на планеты с орбитальными периодами 7,3, 38 и 151 земной день. &lt;...&gt; Самый дальний из них находится в зоне обитаемости", — указывается в тексте.Исследование звезды HD 48948 проводилось при помощи спектрографа HARPS-N, ученые отобрали 189 высокоточных измерений лучевых скоростей за чуть менее чем десять лет. Минимальная масса обнаруженных экзопланет по, подсчетам ученых, в 5-11 раз превышает показатели Земли.Исходя из полученных данных, команда признала звезду HD 48948 ближайшей планетной системой с суперземлей в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце.
https://ria.ru/20240412/kosmos-1938024806.html
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наука, космос - риа наука, открытия - риа наука
Наука, Наука, Космос - РИА Наука, Открытия - РИА Наука
Ученые обнаружили суперземлю, пригодную для обитания

Астрономы нашли группу экзопланет с потенциально обитаемой суперземлей

© Fotolia / studio023Стратосфера
Стратосфера - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Fotolia / studio023
Стратосфера. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Группа ученых обнаружила три суперземли, одна из которых находится в обитаемой зоне, говорится в статье для журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (MNRAS).
"Анализ выявил трех кандидатов на планеты с орбитальными периодами 7,3, 38 и 151 земной день. <...> Самый дальний из них находится в зоне обитаемости", — указывается в тексте.

Суперземля — класс планет крупнее Земли, но легче Нептуна. Эти космические тела состоят из газа, камней или их комбинации.

Исследование звезды HD 48948 проводилось при помощи спектрографа HARPS-N, ученые отобрали 189 высокоточных измерений лучевых скоростей за чуть менее чем десять лет. Минимальная масса обнаруженных экзопланет по, подсчетам ученых, в 5-11 раз превышает показатели Земли.
Исходя из полученных данных, команда признала звезду HD 48948 ближайшей планетной системой с суперземлей в зоне обитаемости звезды, похожей на Солнце.
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