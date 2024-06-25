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Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке - РИА Новости, 25.06.2024
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11:37 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sud-1955272825.html
Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке
Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке - РИА Новости, 25.06.2024
Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке
Экс-следователь столичного главка СК РФ Марат Тамбиев заявил, что его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко, с которой он обвиняется в получении рекордной... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:37
2024-06-25T11:37
происшествия
жилье
россия
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 25 июн — РИА Новости. Экс-следователь столичного главка СК РФ Марат Тамбиев заявил, что его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко, с которой он обвиняется в получении рекордной взятки, ютилась в съемной комнате. Балашихинский городской суд Московской области сегодня начал рассматривать уголовное дело по существу. "Абсурдно полагать, что в 33 года рядовой сотрудник со своей подчиненной, живущей в съемной комнате, похитили какие-то баснословные миллиарды", - сказал Тамбиев журналистам. Он не стал озвучивать свою линию защиты, лишь заметив, что все станет известно в процессе. Экс-следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают. По данным "Коммерсанта", взятка, помимо биткоинов включавшая также более 1,5 миллиона долларов, оценивается в 7,3 миллиарда рублей.
https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html
https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html
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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Жилье, Россия, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке

Экс-следователь Тамбиев заявил, что экс-подчиненная ютилась в съемной комнате

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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БАЛАШИХА (Московская обл.), 25 июн — РИА Новости. Экс-следователь столичного главка СК РФ Марат Тамбиев заявил, что его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко, с которой он обвиняется в получении рекордной взятки, ютилась в съемной комнате.
Балашихинский городской суд Московской области сегодня начал рассматривать уголовное дело по существу.
Статуя богини Фемиды у здания Верховного суда в Москве - РИА Новости, 1920, 13.06.2024
В суд поступило дело о крупнейшей взятке в истории современной России
13 июня, 00:45
"Абсурдно полагать, что в 33 года рядовой сотрудник со своей подчиненной, живущей в съемной комнате, похитили какие-то баснословные миллиарды", - сказал Тамбиев журналистам.
Он не стал озвучивать свою линию защиты, лишь заметив, что все станет известно в процессе.
Экс-следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов.
Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 19.01.2024
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19 января, 08:43
Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей.
Тамбиев и Ляховенко вину не признают.
По данным "Коммерсанта", взятка, помимо биткоинов включавшая также более 1,5 миллиона долларов, оценивается в 7,3 миллиарда рублей.
Московский городской суд - РИА Новости, 1920, 04.10.2023
Мосгорсуд признал законным арест фигурантки дела о взятке в биткоинах
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ПроисшествияЖильеРоссияМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
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