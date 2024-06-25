https://ria.ru/20240625/sud-1955272825.html

Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке

Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке - РИА Новости, 25.06.2024

Экс-следователь рассказал о жилье фигурантки дела о рекордной взятке

Экс-следователь столичного главка СК РФ Марат Тамбиев заявил, что его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко, с которой он обвиняется в получении рекордной... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:37

2024-06-25T11:37

2024-06-25T11:37

происшествия

жилье

россия

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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БАЛАШИХА (Московская обл.), 25 июн — РИА Новости. Экс-следователь столичного главка СК РФ Марат Тамбиев заявил, что его бывшая подчиненная Кристина Ляховенко, с которой он обвиняется в получении рекордной взятки, ютилась в съемной комнате. Балашихинский городской суд Московской области сегодня начал рассматривать уголовное дело по существу. "Абсурдно полагать, что в 33 года рядовой сотрудник со своей подчиненной, живущей в съемной комнате, похитили какие-то баснословные миллиарды", - сказал Тамбиев журналистам. Он не стал озвучивать свою линию защиты, лишь заметив, что все станет известно в процессе. Экс-следователям СК Тамбиеву и Ляховенко вменяют несколько эпизодов взяточничества в особо крупном размере, приготовления к получению взятки, а также превышение должностных полномочий и фальсификацию доказательств. По данным следствия, они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization 2718 биткоинов. Майора Тамбиева, возглавлявшего следственный отдел столичного главка СК по Тверскому району, арестовали в марте 2022 года. Как утверждает следствие, во время расследования дела Infraud Organization он вымогал у фигурантов взятку в криптовалюте и добился своего. Впоследствии обвиняемые пожаловались на него в ФСБ, и следователя задержали. Хакеры же получили условные сроки. Никулинский суд изъял у Тамбиева 1032,1 биткоина. Позже арестовали Ляховенко. Следователи считают, что она незаконно передала изъятые электронные носители информации "для отыскания содержащейся в них криптовалюты и последующего ее перевода на принадлежащие Тамбиеву адреса электронных криптокошельков". Кроме того, соучастники не приняли мер по аресту и обращению в доход государства остальной криптовалюты хакеров в эквиваленте более 14 миллиардов рублей. Тамбиев и Ляховенко вину не признают. По данным "Коммерсанта", взятка, помимо биткоинов включавшая также более 1,5 миллиона долларов, оценивается в 7,3 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20240613/sud-1952456789.html

https://ria.ru/20240119/prokuror-1922254315.html

https://ria.ru/20231004/arest-1900487087.html

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происшествия, жилье, россия, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)