https://ria.ru/20240625/sud-1955253561.html

В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции

В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции - РИА Новости, 25.06.2024

В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции

Суд Араванского района на юге Киргизии приговорил гражданина страны, участника российской военной операции против Киева, к пяти годам лишения свободы за участие РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:53

2024-06-25T10:53

2024-06-25T10:53

специальная военная операция на украине

киргизия

киев

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БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Суд Араванского района на юге Киргизии приговорил гражданина страны, участника российской военной операции против Киева, к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, сообщает пресс-служба Ошского областного суда. "Суд вынес обвинительный приговор в отношении кыргызстанца М. К. у., который участвовал в войне в составе российских войск… По решению суда мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что обычно по этой статье наказывают лишением свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Однако в связи с 30-летием принятия конституции Киргизии и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания, согласно закону о помиловании. "Обвиняемый подал апелляцию на приговор районного суда в Ошский областной суд", - уточнили в пресс-службе.

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киргизия, киев