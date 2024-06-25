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В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:53 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sud-1955253561.html
В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции
В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции - РИА Новости, 25.06.2024
В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции
Суд Араванского района на юге Киргизии приговорил гражданина страны, участника российской военной операции против Киева, к пяти годам лишения свободы за участие РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:53
2024-06-25T10:53
специальная военная операция на украине
киргизия
киев
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БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Суд Араванского района на юге Киргизии приговорил гражданина страны, участника российской военной операции против Киева, к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, сообщает пресс-служба Ошского областного суда. "Суд вынес обвинительный приговор в отношении кыргызстанца М. К. у., который участвовал в войне в составе российских войск… По решению суда мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства", - говорится в сообщении. Отмечается, что обычно по этой статье наказывают лишением свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Однако в связи с 30-летием принятия конституции Киргизии и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания, согласно закону о помиловании. "Обвиняемый подал апелляцию на приговор районного суда в Ошский областной суд", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20240417/sud-1940538417.html
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киргизия, киев
Специальная военная операция на Украине, Киргизия, Киев
В Киргизии вынесли приговор участнику специальной военной операции

Суд в Киргизии приговорил участника СВО к пяти годам тюрьмы

© Sputnik / Акылбек Батырбеков | Перейти в медиабанкБишкек
Бишкек - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Sputnik / Акылбек Батырбеков
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БИШКЕК, 25 июн - РИА Новости. Суд Араванского района на юге Киргизии приговорил гражданина страны, участника российской военной операции против Киева, к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженных конфликтах за рубежом, сообщает пресс-служба Ошского областного суда.
«
"Суд вынес обвинительный приговор в отношении кыргызстанца М. К. у., который участвовал в войне в составе российских войск… По решению суда мужчину приговорили к 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества по статье "Участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства", - говорится в сообщении.
Отмечается, что обычно по этой статье наказывают лишением свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества. Однако в связи с 30-летием принятия конституции Киргизии и 75-летием Всеобщей декларации прав человека обвиняемому сократили срок наказания, согласно закону о помиловании. "Обвиняемый подал апелляцию на приговор районного суда в Ошский областной суд", - уточнили в пресс-службе.
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