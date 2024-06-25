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На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника - РИА Новости, 25.06.2024
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
Пользователи сервиса Google Maps обнаружили сверхсекретный прототип американского морского беспилотника на базе в Калифорнии, пишет газета New York Post. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:24
2024-06-25T17:24
2024-06-25T17:51
в мире
калифорния
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пользователи сервиса Google Maps обнаружили сверхсекретный прототип американского морского беспилотника на базе в Калифорнии, пишет газета New York Post. "Сверхсекретный прототип оружия <...> Manta Ray был обнаружен зоркими пользователями Google Maps и остается четко виден для общественности в интернете", — говорится в материале.Manta Ray — беспилотный подводный аппарат, созданный американской военно-промышленной компанией Northrop Grumman. Он способен "впадать в спячку" на дне моря и находиться там длительное время без дозаправки, отмечает издание.
https://ria.ru/20240615/bespilotnik-1953059881.html
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в мире, калифорния, google, northrop grumman
В мире, Калифорния, Google, Northrop Grumman
На Google Maps нашли сверхсекретный прототип американского беспилотника
NYP: пользователи Google Maps нашли секретный прототип морского БПЛА Manta Ray