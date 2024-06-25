https://ria.ru/20240625/ssha-1955355306.html
США скрывают данные об инфекциях, боясь санкций, заявило Минобороны
США скрывают данные об инфекциях, боясь санкций, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024
США скрывают данные об инфекциях, боясь санкций, заявило Минобороны
Сокрытие Белым домом данных об инфекциях в США вызвано опасениями возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции, РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:17
2024-06-25T15:17
2024-06-25T15:17
специальная военная операция на украине
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международное эпизоотическое бюро
безопасность
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сокрытие Белым домом данных об инфекциях в США вызвано опасениями возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По нашим оценкам, сокрытие Белым домом реальных сведений об эпизоотической ситуации вызвано опасениями возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции, что способно нанести серьезный репутационный и экономический ущерб аграрному сектору США", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США и Украины. По его словам, блокирование США контрольного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия говорит о том, что "Вашингтону есть, что скрывать".
https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, украина, сша, международное эпизоотическое бюро, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, США, Международное эпизоотическое бюро, Безопасность
США скрывают данные об инфекциях, боясь санкций, заявило Минобороны
Генерал Кириллов: Белый дом скрывает данные об инфекциях, опасаясь санкций