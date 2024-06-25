https://ria.ru/20240625/ssha-1955355306.html

США скрывают данные об инфекциях, боясь санкций, заявило Минобороны

США скрывают данные об инфекциях, боясь санкций, заявило Минобороны - РИА Новости, 25.06.2024

США скрывают данные об инфекциях, боясь санкций, заявило Минобороны

Сокрытие Белым домом данных об инфекциях в США вызвано опасениями возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции, РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:17

2024-06-25T15:17

2024-06-25T15:17

специальная военная операция на украине

россия

украина

сша

международное эпизоотическое бюро

безопасность

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Сокрытие Белым домом данных об инфекциях в США вызвано опасениями возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. "По нашим оценкам, сокрытие Белым домом реальных сведений об эпизоотической ситуации вызвано опасениями возможных санкций со стороны Международного эпизоотического бюро по экспорту сельхозпродукции, что способно нанести серьезный репутационный и экономический ущерб аграрному сектору США", - сказал Кириллов на брифинге Минобороны России по военно-биологической деятельности США и Украины. По его словам, блокирование США контрольного механизма в рамках Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия говорит о том, что "Вашингтону есть, что скрывать".

https://ria.ru/20240528/ssha-1948913172.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, украина, сша, международное эпизоотическое бюро, безопасность