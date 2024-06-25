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В США заявили об обеспокоенности избирателей поставками оружия на Украину
В США заявили об обеспокоенности избирателей поставками оружия на Украину - РИА Новости, 25.06.2024
В США заявили об обеспокоенности избирателей поставками оружия на Украину
Избиратели в США тревожатся из-за войн в мире и хотят прекращения поставок американского оружия в зоны конфликтов, особенно на Украину, сказала РИА Новости... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:52
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2024-06-25T06:53
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Избиратели в США тревожатся из-за войн в мире и хотят прекращения поставок американского оружия в зоны конфликтов, особенно на Украину, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я и моя кампания пообщались с сотнями тысяч избирателей в Нью-Йорке, и людей заботит война. Они очень встревожены войной. Они не считают, что нам следует продолжать посылать оружие, особенно на Украину", - сказала собеседница агентства, известная своими пацифистскими взглядами. Весной конгресс выделил администрации США дополнительные 60 миллиардов долларов на продолжение помощи Украине, в том числе оружием и боеприпасами. По словам Сэйр, такие меры не содействуют достижению мира. "Не могу припомнить ни одного кризиса, который был бы разрешен сознательными попытками причинить ущерб другим людям. Это ведет только к эскалации", - сказала она.
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в мире, сша, украина
В США заявили об обеспокоенности избирателей поставками оружия на Украину
Кандидат в сенаторы Сэйр: избиратели в США не хотят поставок оружия на Украину
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Избиратели в США тревожатся из-за войн в мире и хотят прекращения поставок американского оружия в зоны конфликтов, особенно на Украину, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.
"Я и моя кампания пообщались с сотнями тысяч избирателей в Нью-Йорке, и людей заботит война. Они очень встревожены войной. Они не считают, что нам следует продолжать посылать оружие, особенно на Украину", - сказала собеседница агентства, известная своими пацифистскими взглядами.
Весной конгресс выделил администрации США дополнительные 60 миллиардов долларов на продолжение помощи Украине, в том числе оружием и боеприпасами. По словам Сэйр, такие меры не содействуют достижению мира.
"Не могу припомнить ни одного кризиса, который был бы разрешен сознательными попытками причинить ущерб другим людям. Это ведет только к эскалации", - сказала она.