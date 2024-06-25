Рейтинг@Mail.ru
Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:52 25.06.2024 (обновлено: 04:05 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ssha-1955208216.html
Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США
Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США - РИА Новости, 25.06.2024
Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США
Прямые контакты между Россией и США необходимо возобновить, важную роль в этом может сыграть парламентская дипломатия, сказала РИА Новости независимый кандидат... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T03:52
2024-06-25T04:05
в мире
россия
сша
джо байден
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_0:0:3037:1709_1920x0_80_0_0_202846bdbe48d723d2927038460bee72.jpg
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Прямые контакты между Россией и США необходимо возобновить, важную роль в этом может сыграть парламентская дипломатия, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я думаю, такой диалог необходим. Чем более сложной становится военная ситуация, тем больше переговоров нужно вести... Очень опасное заблуждение полагать, что вы знаете, что на уме у других мировых лидеров, если вы с ними не разговариваете", - сказала собеседница агентства. По словам Сэйр, конгресс мог бы поспособствовать началу таких переговоров. "Возможно, кому-то из них следовало бы съездить в Россию и встретиться со своими коллегами", - сказала она. Сэйр предположила, что члены конгресса могли бы написать открытое письмо президенту США Джо Байдену или госсекретарю Энтони Блинкену с призывом к диалогу или созвать слушания, где военные эксперты разъяснили бы существующие риски и возможности их снижения путем переговоров. Со своей стороны, Сэйр в случае избрания готова поощрять межпарламентский диалог со всеми странами, включая Россию. "Это надо делать, особенно в эру ядерного оружия. С тех пор, как у человечества появилась возможность уничтожить себя, мы несем ответственность перед всеми на планете за то, чтобы приложить максимум усилия для улучшения отношений между странами и достижения взаимопонимания между народами", - сказала она. Сэйр призвала Россию и США возобновить переговоры о контроле над ядерными вооружениями, а еще лучше – заняться их окончательной ликвидацией. "Нам действительно стоит раз и навсегда избавиться от ядерного оружия. Есть угрозы, которые тревожат всех нас. Кометы, метеориты, астероиды, которые могут столкнуться с Землей и поставить точку в истории цивилизации. Откровенно говоря, мы не располагает достаточно надежными средствами их обнаружения", - сказала собеседница агентства. "Я думаю, есть очень, очень продуктивные возможности для сотрудничества России, США, других стран с развитой наукой на пользу всему человечеству. Если мы будем двигаться в этом направлении, то сможем оставить позади риторику и практику войны", - добавила политик.
https://ria.ru/20240618/kontakty-1953774676.html
https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html
https://ria.ru/20240525/ssha-1948279958.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775676232_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_3fe95ef66dc0a5ebf7c7e8ce0e03b2fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, джо байден, энтони блинкен
В мире, Россия, США, Джо Байден, Энтони Блинкен
Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США

Кандидат в сенаторы Сэйр: прямые контакты между Россией и США необходимы

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Государственный флаг США на здании посольства Соединенных Штатов Америки в РФ на Новинском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Прямые контакты между Россией и США необходимо возобновить, важную роль в этом может сыграть парламентская дипломатия, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр.
"Я думаю, такой диалог необходим. Чем более сложной становится военная ситуация, тем больше переговоров нужно вести... Очень опасное заблуждение полагать, что вы знаете, что на уме у других мировых лидеров, если вы с ними не разговариваете", - сказала собеседница агентства.
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Контакты России и США сведены к абсолютному минимуму, заявил Рябков
18 июня, 18:29
По словам Сэйр, конгресс мог бы поспособствовать началу таких переговоров.
"Возможно, кому-то из них следовало бы съездить в Россию и встретиться со своими коллегами", - сказала она. Сэйр предположила, что члены конгресса могли бы написать открытое письмо президенту США Джо Байдену или госсекретарю Энтони Блинкену с призывом к диалогу или созвать слушания, где военные эксперты разъяснили бы существующие риски и возможности их снижения путем переговоров.
Со своей стороны, Сэйр в случае избрания готова поощрять межпарламентский диалог со всеми странами, включая Россию.
"Это надо делать, особенно в эру ядерного оружия. С тех пор, как у человечества появилась возможность уничтожить себя, мы несем ответственность перед всеми на планете за то, чтобы приложить максимум усилия для улучшения отношений между странами и достижения взаимопонимания между народами", - сказала она.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
Америка очень попросила Россию отложить Судный день
21 июня, 08:00
Сэйр призвала Россию и США возобновить переговоры о контроле над ядерными вооружениями, а еще лучше – заняться их окончательной ликвидацией.
"Нам действительно стоит раз и навсегда избавиться от ядерного оружия. Есть угрозы, которые тревожат всех нас. Кометы, метеориты, астероиды, которые могут столкнуться с Землей и поставить точку в истории цивилизации. Откровенно говоря, мы не располагает достаточно надежными средствами их обнаружения", - сказала собеседница агентства.
"Я думаю, есть очень, очень продуктивные возможности для сотрудничества России, США, других стран с развитой наукой на пользу всему человечеству. Если мы будем двигаться в этом направлении, то сможем оставить позади риторику и практику войны", - добавила политик.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 25.05.2024
Конгрессмен рассказал, почему осложнены контакты законодателей США и России
25 мая, 06:04
 
В миреРоссияСШАДжо БайденЭнтони Блинкен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала