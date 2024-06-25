https://ria.ru/20240625/ssha-1955208216.html

Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США

Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США - РИА Новости, 25.06.2024

Американский политик призвала возобновить контакты между Россией и США

Прямые контакты между Россией и США необходимо возобновить, важную роль в этом может сыграть парламентская дипломатия, сказала РИА Новости независимый кандидат... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T03:52

2024-06-25T03:52

2024-06-25T04:05

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джо байден

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. Прямые контакты между Россией и США необходимо возобновить, важную роль в этом может сыграть парламентская дипломатия, сказала РИА Новости независимый кандидат в сенаторы от штата Нью-Йорк Дайан Сэйр. "Я думаю, такой диалог необходим. Чем более сложной становится военная ситуация, тем больше переговоров нужно вести... Очень опасное заблуждение полагать, что вы знаете, что на уме у других мировых лидеров, если вы с ними не разговариваете", - сказала собеседница агентства. По словам Сэйр, конгресс мог бы поспособствовать началу таких переговоров. "Возможно, кому-то из них следовало бы съездить в Россию и встретиться со своими коллегами", - сказала она. Сэйр предположила, что члены конгресса могли бы написать открытое письмо президенту США Джо Байдену или госсекретарю Энтони Блинкену с призывом к диалогу или созвать слушания, где военные эксперты разъяснили бы существующие риски и возможности их снижения путем переговоров. Со своей стороны, Сэйр в случае избрания готова поощрять межпарламентский диалог со всеми странами, включая Россию. "Это надо делать, особенно в эру ядерного оружия. С тех пор, как у человечества появилась возможность уничтожить себя, мы несем ответственность перед всеми на планете за то, чтобы приложить максимум усилия для улучшения отношений между странами и достижения взаимопонимания между народами", - сказала она. Сэйр призвала Россию и США возобновить переговоры о контроле над ядерными вооружениями, а еще лучше – заняться их окончательной ликвидацией. "Нам действительно стоит раз и навсегда избавиться от ядерного оружия. Есть угрозы, которые тревожат всех нас. Кометы, метеориты, астероиды, которые могут столкнуться с Землей и поставить точку в истории цивилизации. Откровенно говоря, мы не располагает достаточно надежными средствами их обнаружения", - сказала собеседница агентства. "Я думаю, есть очень, очень продуктивные возможности для сотрудничества России, США, других стран с развитой наукой на пользу всему человечеству. Если мы будем двигаться в этом направлении, то сможем оставить позади риторику и практику войны", - добавила политик.

https://ria.ru/20240618/kontakty-1953774676.html

https://ria.ru/20240621/amerika-1954382123.html

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в мире, россия, сша, джо байден, энтони блинкен