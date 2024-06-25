https://ria.ru/20240625/sputnik-1955343808.html

Журналисты из пяти регионов мира проходят стажировку в Sputnik

Журналисты из пяти регионов мира проходят стажировку в Sputnik - РИА Новости, 25.06.2024

Журналисты из пяти регионов мира проходят стажировку в Sputnik

Sputnik принимает в своей штаб-квартире в Москве 32 журналиста из 28 стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, Африки и Азии. Представители крупнейших... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:53

2024-06-25T15:53

2024-06-25T15:53

sputnik

россия

латинская америка

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955364988_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_d8c9aa12aca48ba55f1913ff026c7d09.jpg

МОСКВА, 25 июня - РИА Новости.Sputnik принимает в своей штаб-квартире в Москве 32 журналиста из 28 стран Латинской Америки, Ближнего Востока, Европы, Африки и Азии. Представители крупнейших СМИ своих стран участвуют в специальной очной летней сессии проекта SputnikPro, которая открылась сегодня в пресс-центре медиагруппы. В этом году курс проекта проходит сразу для двух групп, приехавших в Россию по программам "Новое поколение" Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и InteRussia Фонда поддержки публичной дипломатии имени А.М. Горчакова.Журналисты, приехавшие в рамках программы "Новое поколение" пробудут в России до конца июня, а участников проекта InteRussia ждет насыщенная месячная стажировка. Обе группы посетят различные мастер-классы и практикумы от ведущих экспертов Sputnik вместе с коллегами из других стран и познакомятся с культурной жизнью Москвы.Уже в самом начале участники поделились своими ожиданиями от программы и пребывания в России:Джанмарко Лиус Дэльгадо Санчес, информационное агентство AndinaОчень рад возможности пообщаться с коллегами со всего мира. С нетерпением жду, что сможем поделиться опытом о журналистской работе в разных странах и надеюсь, что во мастер-классы помогут нам укрепить знания о последних тенденциях в медиамиреНаджех Хамед, газета Al SharqЯ очень рада представленной возможности принять участие в стажировке и уверена, что это расширит мой профессиональный опыт в области производства новостей и работы цифровых СМИ и подарит шанс взглянуть на Россию и ее многогранное социальное, культурное, экономическое торговое и научное разнообразие. Кроме этого, я была приятно удивлена, когда увидела, что значительная часть программы посвящена последним достижениям в создании информационных материалов, особенно для новостных агентств, это подчеркивает лидирующие позиции Sputnik среди мировых информационных агентств и его прогресс в области производства новостей, особенно в работе с искусственным интеллектом, цифровыми медиа и социальными сетями.Вилнард Леонардо БаселониаМне очень повезло, что смог принять участие в стажировке InteRussia для иностранных журналистов из стран АСЕАН+. Очень хотелось бы побольше узнать об особенностях работы российских партнеров и друзей: как они освещают новости, какие технологии и популярные в медиаиндустрии тренды применяют и т.д. Конечно, приятно познакомиться и поработать с коллегами из других стран.Ритхийя Шрю, интернет-портал Fresh News, (Rithiya Sreu)Участие в программе поможет углубить мое понимание работы мировых СМИ, улучшит менеджерские навыки и сформирует представление о России через мастер-классы, общение и культурные походы, что усилит мои профессиональные возможности и позволит мне развиваться как в академическом, так и карьерном планах, реализовать их в своей компании и, тем самым, внести дальнейший вклад в обеспечение долгосрочного мира и развития Камбоджи.

https://ria.ru/20240530/sputnik--1949305496.html

https://ria.ru/20240517/sputnik-1946699706.html

россия

латинская америка

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

sputnik, россия, латинская америка, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), фонд поддержки публичной дипломатии имени а.м. горчакова