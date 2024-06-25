https://ria.ru/20240625/sotrudnichestvo-1955406044.html
Ульяновская область и Республика Вьетнам планируют развивать сотрудничество
Ульяновская область и Республика Вьетнам планируют развивать сотрудничество - РИА Новости, 25.06.2024
Ульяновская область и Республика Вьетнам планируют развивать сотрудничество
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вместе с постоянным заместителем секретаря комитета коммунистической партии провинции Нгуен Ван Тхонгом обсудили... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T17:47
2024-06-25T17:47
2024-06-25T17:47
ульяновская область
алексей русских
вьетнам
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вместе с постоянным заместителем секретаря комитета коммунистической партии провинции Нгуен Ван Тхонгом обсудили максимально возможное расширение взаимодействия в экономической и гуманитарных сферах в рамках рабочего визита делегации провинции Нгеан в регион, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области. "Планируем максимально возможное расширение взаимодействия. Мы заинтересованы в поставках ульяновской сельскохозяйственной и пищевой продукции во Вьетнам, в реализации совместных инвестиционных проектов. В Ульяновской области есть благоприятная перспектива для налаживания сотрудничества с потенциальными инвесторами из Вьетнама по самым разным направлениям", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба. Он пояснил, что сотрудничество может быть в сфере производства продукции машиностроения: авиа-, станко-, автомобилестроения, композитных материалов, электроники. Также у региона есть готовность к сотрудничеству в области выстраивания логистики. Русских добавил, что по всем этим направлениям в регионе накоплены хорошие компетенции, есть опыт по реализации проектов, подготовлены высококвалифицированные кадры. Постоянный заместитель секретаря комитета коммунистической партии провинции Нгуен Ван Тхонг поблагодарил регион за теплый прием. Он отметил, что у них сложились хорошие политические отношения и уже есть положительный опыт сотрудничества. "В сердце вьетнамского народа сохраняются теплые чувства к народу России и уважительное отношение к культуре и истории вашей страны. Это важные факторы выстраивания и развития двухсторонних отношений. У нас богатые трудовые, природные ресурсы, это основа для развития высоких технологий", - сказал Тхонг. Он предложил развивать отношения по нескольким направлениям: инвестиции, туризм, здравоохранение, образование, научно-техническое сотрудничество, народная дипломатия, обмен опытом в области высоких технологий. Кроме того, стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество, реализацию совместных проектов в сферах образования, туризма, музейного дела и молодежного направления. В частности, рассмотрели возможность провести туры и презентации для представителей туроператоров и агентств Вьетнама, в том числе в рамках реализации культурно-познавательного тура "Красный маршрут". В рамках развития молодежного сотрудничества Алексей Русских пригласил вьетнамские организации к участию в мероприятиях Проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия – БРИКС". По итогам встречи губернатор Ульяновской области предложил сформировать план совместных мероприятий.
https://ria.ru/20240518/kanal-1946839423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей русских, вьетнам, брикс, россия
Ульяновская область, Алексей Русских, Вьетнам, БРИКС, Россия
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Губернатор Ульяновской области Алексей Русских вместе с постоянным заместителем секретаря комитета коммунистической партии провинции Нгуен Ван Тхонгом обсудили максимально возможное расширение взаимодействия в экономической и гуманитарных сферах в рамках рабочего визита делегации провинции Нгеан в регион, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ульяновской области.
"Планируем максимально возможное расширение взаимодействия. Мы заинтересованы в поставках ульяновской сельскохозяйственной и пищевой продукции во Вьетнам, в реализации совместных инвестиционных проектов. В Ульяновской области есть благоприятная перспектива для налаживания сотрудничества с потенциальными инвесторами из Вьетнама по самым разным направлениям", - сказал Русских, его слова приводит пресс-служба.
Он пояснил, что сотрудничество может быть в сфере производства продукции машиностроения: авиа-, станко-, автомобилестроения, композитных материалов, электроники. Также у региона есть готовность к сотрудничеству в области выстраивания логистики.
Русских добавил, что по всем этим направлениям в регионе накоплены хорошие компетенции, есть опыт по реализации проектов, подготовлены высококвалифицированные кадры.
Постоянный заместитель секретаря комитета коммунистической партии провинции Нгуен Ван Тхонг поблагодарил регион за теплый прием. Он отметил, что у них сложились хорошие политические отношения и уже есть положительный опыт сотрудничества.
"В сердце вьетнамского народа сохраняются теплые чувства к народу России и уважительное отношение к культуре и истории вашей страны. Это важные факторы выстраивания и развития двухсторонних отношений. У нас богатые трудовые, природные ресурсы, это основа для развития высоких технологий", - сказал Тхонг.
Он предложил развивать отношения по нескольким направлениям: инвестиции, туризм, здравоохранение, образование, научно-техническое сотрудничество, народная дипломатия, обмен опытом в области высоких технологий.
Кроме того, стороны обсудили культурно-гуманитарное сотрудничество, реализацию совместных проектов в сферах образования, туризма, музейного дела и молодежного направления. В частности, рассмотрели возможность провести туры и презентации для представителей туроператоров и агентств Вьетнама, в том числе в рамках реализации культурно-познавательного тура "Красный маршрут".
В рамках развития молодежного сотрудничества Алексей Русских пригласил вьетнамские организации к участию в мероприятиях Проектного офиса международного молодежного сотрудничества "Россия – БРИКС".
По итогам встречи губернатор Ульяновской области предложил сформировать план совместных мероприятий.