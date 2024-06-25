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В Калифорнии наградили "самую уродливую собаку в мире" - РИА Новости, 25.06.2024
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06:34 25.06.2024 (обновлено: 12:39 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sobaka-1955217449.html
В Калифорнии наградили "самую уродливую собаку в мире"
В Калифорнии наградили "самую уродливую собаку в мире" - РИА Новости, 25.06.2024
В Калифорнии наградили "самую уродливую собаку в мире"
Пекинес Дикая Штучка получил звание самой уродливой собаки в мире по итогам 2024 года, сообщил сайт калифорнийской ярмарки Сонома-Марин, которая проводит... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T06:34
2024-06-25T12:39
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пекинес Дикая Штучка получил звание самой уродливой собаки в мире по итогам 2024 года, сообщил сайт калифорнийской ярмарки Сонома-Марин, которая проводит состязание."Дикая Штучка — это восьмилетний пекинес, частый гость конкурса уродливых собак. &lt;...&gt; Он здоровый и счастливый очаровадец", — говорится в анкете пса.Собака уже четыре раза участвовала в состязании, но победителем стала впервые.Как уточняется на сайте, Дикая Штучка в щенячьем возрасте заразился чумой собак. Из-за того что болезнь остановила рост зубов, пес всегда ходит с высунутым языком. Передняя правая лапа у него парализована в согнутом положении. По данным анкеты, Дикая Штучка помогает пропагандировать вакцинацию домашних животных. Его хозяйка получит пять тысяч долларов и примет участие в шоу Today канала NBC.Конкурс самых уродливых собак проводится в калифорнийском городе Петалуме с 1971 года. "Наше всемирно известное мероприятие посвящено тем несовершенствам, которые делают собак особыми и уникальными. &lt;...&gt; Конкурс не только развлекает и смешит, но и провозглашает важность обожания любых животных", — подчеркивают организаторы конкурса.Победителя выбирает жюри, но зрители могут проголосовать за своего фаворита в онлайн-формате.
https://ria.ru/20240620/sobaki-1954185940.html
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калифорния, сша, в мире
Калифорния, США, В мире
В Калифорнии наградили "самую уродливую собаку в мире"

В Калифорнии выбрали "самую уродливую собаку" 2024 года

© AFP 2024 / JOSH EDELSONПекинес Дикая Штучка получил звание самой уродливой собаки в мире по итогам 2024 года на ярмарке Сонома-Марин в Петалуме, Калифорния
Пекинес Дикая Штучка получил звание самой уродливой собаки в мире по итогам 2024 года на ярмарке Сонома-Марин в Петалуме, Калифорния - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AFP 2024 / JOSH EDELSON
Пекинес Дикая Штучка получил звание самой уродливой собаки в мире по итогам 2024 года на ярмарке Сонома-Марин в Петалуме, Калифорния
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Пекинес Дикая Штучка получил звание самой уродливой собаки в мире по итогам 2024 года, сообщил сайт калифорнийской ярмарки Сонома-Марин, которая проводит состязание.
"Дикая Штучка — это восьмилетний пекинес, частый гость конкурса уродливых собак. <...> Он здоровый и счастливый очаровадец", — говорится в анкете пса.
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Собака уже четыре раза участвовала в состязании, но победителем стала впервые.
Как уточняется на сайте, Дикая Штучка в щенячьем возрасте заразился чумой собак. Из-за того что болезнь остановила рост зубов, пес всегда ходит с высунутым языком. Передняя правая лапа у него парализована в согнутом положении.
По данным анкеты, Дикая Штучка помогает пропагандировать вакцинацию домашних животных. Его хозяйка получит пять тысяч долларов и примет участие в шоу Today канала NBC.
Конкурс самых уродливых собак проводится в калифорнийском городе Петалуме с 1971 года.
"Наше всемирно известное мероприятие посвящено тем несовершенствам, которые делают собак особыми и уникальными. <...> Конкурс не только развлекает и смешит, но и провозглашает важность обожания любых животных", — подчеркивают организаторы конкурса.
Победителя выбирает жюри, но зрители могут проголосовать за своего фаворита в онлайн-формате.
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