https://ria.ru/20240625/smi-1955265997.html

СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ

СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ - РИА Новости, 25.06.2024

СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ

Искусственный интеллект чаще используют для создания дипфейков с изображением политиков и звезд, чем для кибератак, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:26

2024-06-25T11:26

2024-06-25T11:28

технологии

google

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект чаще используют для создания дипфейков с изображением политиков и звезд, чем для кибератак, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование входящих в состав Google компаний DeepMind, занимающуюся искусственным интеллектом, и Jigsaw, занимающуюся борьбой с угрозами обществу. "Создаваемые искусственным интеллектом дипфейки, которые изображают политиков и знаменитостей, гораздо более распространены, чем попытки использовать ИИ для помощи в кибератаках", - говорится в материале газеты. При этом вторым по частоте ненадлежащего применения инструментов генеративного ИИ после создания реалистичных поддельных изображений, видео- и аудиозаписей выступает применение текстовых инструментов, таких как чат-боты, для публикации дезинформации в сети. Исследование показало, что наиболее распространенным мотивом ненадлежащего использования генеративного ИИ является формирование общественного мнения или влияние на него.

https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, google