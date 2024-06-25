СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ
FT: ИИ чаще используют для создания дипфейков, чем для кибератак
© GreenFX DeepFakesДипфейк "Кавказская пленница"
© GreenFX DeepFakes
Дипфейк "Кавказская пленница". Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект чаще используют для создания дипфейков с изображением политиков и звезд, чем для кибератак, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование входящих в состав Google компаний DeepMind, занимающуюся искусственным интеллектом, и Jigsaw, занимающуюся борьбой с угрозами обществу.
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"Создаваемые искусственным интеллектом дипфейки, которые изображают политиков и знаменитостей, гораздо более распространены, чем попытки использовать ИИ для помощи в кибератаках", - говорится в материале газеты.
При этом вторым по частоте ненадлежащего применения инструментов генеративного ИИ после создания реалистичных поддельных изображений, видео- и аудиозаписей выступает применение текстовых инструментов, таких как чат-боты, для публикации дезинформации в сети.
Исследование показало, что наиболее распространенным мотивом ненадлежащего использования генеративного ИИ является формирование общественного мнения или влияние на него.
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