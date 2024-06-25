Рейтинг@Mail.ru
СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 25.06.2024 (обновлено: 11:28 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/smi-1955265997.html
СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ
СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ - РИА Новости, 25.06.2024
СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ
Искусственный интеллект чаще используют для создания дипфейков с изображением политиков и звезд, чем для кибератак, пишет газета Financial Times со ссылкой на... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:26
2024-06-25T11:28
технологии
google
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745302741_0:65:1964:1170_1920x0_80_0_0_b95676ee316f9e77bb71f9834a41ed4e.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект чаще используют для создания дипфейков с изображением политиков и звезд, чем для кибератак, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование входящих в состав Google компаний DeepMind, занимающуюся искусственным интеллектом, и Jigsaw, занимающуюся борьбой с угрозами обществу. "Создаваемые искусственным интеллектом дипфейки, которые изображают политиков и знаменитостей, гораздо более распространены, чем попытки использовать ИИ для помощи в кибератаках", - говорится в материале газеты. При этом вторым по частоте ненадлежащего применения инструментов генеративного ИИ после создания реалистичных поддельных изображений, видео- и аудиозаписей выступает применение текстовых инструментов, таких как чат-боты, для публикации дезинформации в сети. Исследование показало, что наиболее распространенным мотивом ненадлежащего использования генеративного ИИ является формирование общественного мнения или влияние на него.
https://ria.ru/20240205/neyroset-1925392894.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745302741_159:0:1806:1235_1920x0_80_0_0_11a79ff176bfce563a92e38ec35bdd81.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, google
Технологии, Google
СМИ выяснили, для чего чаще используют ИИ

FT: ИИ чаще используют для создания дипфейков, чем для кибератак

© GreenFX DeepFakesДипфейк "Кавказская пленница"
Дипфейк Кавказская пленница
© GreenFX DeepFakes
Дипфейк "Кавказская пленница". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Искусственный интеллект чаще используют для создания дипфейков с изображением политиков и звезд, чем для кибератак, пишет газета Financial Times со ссылкой на исследование входящих в состав Google компаний DeepMind, занимающуюся искусственным интеллектом, и Jigsaw, занимающуюся борьбой с угрозами обществу.
«
"Создаваемые искусственным интеллектом дипфейки, которые изображают политиков и знаменитостей, гораздо более распространены, чем попытки использовать ИИ для помощи в кибератаках", - говорится в материале газеты.
При этом вторым по частоте ненадлежащего применения инструментов генеративного ИИ после создания реалистичных поддельных изображений, видео- и аудиозаписей выступает применение текстовых инструментов, таких как чат-боты, для публикации дезинформации в сети.
Исследование показало, что наиболее распространенным мотивом ненадлежащего использования генеративного ИИ является формирование общественного мнения или влияние на него.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Кто победил Гитлера? Вопрос не для искусственного интеллекта
5 февраля, 08:00
 
ТехнологииGoogle
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала