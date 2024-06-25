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В Краснодаре возбудили дело после падения иномарки с парковки ТРЦ - РИА Новости, 25.06.2024
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16:34 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sk-1955385964.html
В Краснодаре возбудили дело после падения иномарки с парковки ТРЦ
В Краснодаре возбудили дело после падения иномарки с парковки ТРЦ - РИА Новости, 25.06.2024
В Краснодаре возбудили дело после падения иномарки с парковки ТРЦ
Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после падения иномарки с парковки торгово-развлекательного центра "Галерея" в Краснодаре, где погибли трое,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:34
2024-06-25T16:34
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после падения иномарки с парковки торгово-развлекательного центра "Галерея" в Краснодаре, где погибли трое, включая ребенка, сообщили в СУСК РФ по Кубани. Во вторник в сети появились кадры перевернутой иномарки, находящейся у здания ТРЦ "Галерея" в центре Краснодара. Вокруг машины разбросаны элементы фасада. По данным УМВД краевой столицы, BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм. "Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате падения иномарки с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре (часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении. По данным ведомства, водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, расположенной на третьем этаже ТРЦ. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской. Мэр Краснодара Евгений Наумов ранее отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности. Как сообщили РИА Новости в полиции города, работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре приостановлена.
https://ria.ru/20240624/yakutiya-1955159474.html
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происшествия, краснодар, россия, дтп
Происшествия, Краснодар, Россия, ДТП
В Краснодаре возбудили дело после падения иномарки с парковки ТРЦ

СК возбудил уголовное дело после падения иномарки с парковки ТРЦ в Краснодаре

© 23 МВД/TelegramМашина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ Галерея в Краснодаре
© 23 МВД/Telegram
Машина вылетела со 2 этажа крытой парковки из ТРЦ "Галерея" в Краснодаре
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 25 июн - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве после падения иномарки с парковки торгово-развлекательного центра "Галерея" в Краснодаре, где погибли трое, включая ребенка, сообщили в СУСК РФ по Кубани.
Во вторник в сети появились кадры перевернутой иномарки, находящейся у здания ТРЦ "Галерея" в центре Краснодара. Вокруг машины разбросаны элементы фасада. По данным УМВД краевой столицы, BMW упал с третьего этажа многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра, расположенного на улице Володи Головатого. Находившиеся в салоне 37-летний водитель, женщина и мальчик скончались на месте происшествия от полученных травм.
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"Возбуждено уголовное дело по факту гибели людей в результате падения иномарки с многоуровневой парковки торгово-развлекательного центра в Краснодаре (часть 2 статья 105 УК РФ)", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, водитель автомобиля набрал скорость и выехал за пределы ограждения парковки, расположенной на третьем этаже ТРЦ. Иномарка упала на проезжую часть улицы Рашпилевской.
Мэр Краснодара Евгений Наумов ранее отметил, что никто из прохожих не пострадал. Губернатор края Вениамин Кондратьев попросил собственника "Галереи" ввести на парковке дополнительные меры безопасности.
Как сообщили РИА Новости в полиции города, работа парковки ТРЦ "Галерея" в Краснодаре приостановлена.
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