https://ria.ru/20240625/siriya-1955452076.html
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34 - РИА Новости, 25.06.2024
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34
Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:03
2024-06-25T22:03
2024-06-25T22:24
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов. "Сегодня с 13:45 до 13:53 (совпадает с мск. — Прим. ред.) над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", — сказал он на брифинге. Попов добавил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.
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в мире, хомс (город), россия, сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-34
В мире, Хомс (город), Россия, Сирия, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, Су-34
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34
ЦПВС: беспилотник M-9 над Хомсом опасно сблизился с Су-34 ВКС России