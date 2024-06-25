https://ria.ru/20240625/siriya-1955452076.html

В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34

В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34 - РИА Новости, 25.06.2024

В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34

Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:03

2024-06-25T22:03

2024-06-25T22:24

в мире

хомс (город)

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сирия

юрий попов

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов. "Сегодня с 13:45 до 13:53 (совпадает с мск. — Прим. ред.) над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", — сказал он на брифинге. Попов добавил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.

https://ria.ru/20240608/siriya-1951708515.html

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в мире, хомс (город), россия, сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-34