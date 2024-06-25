Рейтинг@Mail.ru
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34 - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:03 25.06.2024 (обновлено: 22:24 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/siriya-1955452076.html
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34 - РИА Новости, 25.06.2024
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34
Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:03
2024-06-25T22:24
в мире
хомс (город)
россия
сирия
юрий попов
воздушно-космические силы россии
су-34
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:230:3208:2034_1920x0_80_0_0_0c528ca1f0e32ad37baf893f67f8048e.jpg
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов. "Сегодня с 13:45 до 13:53 (совпадает с мск. — Прим. ред.) над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", — сказал он на брифинге. Попов добавил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.
https://ria.ru/20240608/siriya-1951708515.html
хомс (город)
россия
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1a/1935890915_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_350676a4ec80618ecfb990a018902723.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, хомс (город), россия, сирия, юрий попов, воздушно-космические силы россии, су-34
В мире, Хомс (город), Россия, Сирия, Юрий Попов, Воздушно-космические силы России, Су-34
В Сирии беспилотник опасно сблизился с российским Су-34

ЦПВС: беспилотник M-9 над Хомсом опасно сблизился с Су-34 ВКС России

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Беспилотник MQ-9 Reaper "коалиции" над провинцией Хомс опасно сблизился с Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в небе над Сирией, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Арабской Республике Сирия генерал-майор Юрий Попов.
"Сегодня с 13:45 до 13:53 (совпадает с мск. — Прим. ред.) над населенным пунктом Эс-Сухне провинции Хомс на высотах от семи тысяч до восьми тысяч метров произошло опасное сближение модульного беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper "коалиции" с самолетом Су-34 ВКС России, совершавшим плановый полет в воздушном пространстве Сирии", — сказал он на брифинге.
Попов добавил, что российский летчик, продемонстрировав высокий профессионализм, своевременно предпринял необходимые меры для предотвращения столкновения.
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России в Сирии - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
ВКС России нанесли удары по четырем местам базирования боевиков в Сирии
8 июня, 22:30
 
В миреХомс (город)РоссияСирияЮрий ПоповВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала