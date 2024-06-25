https://ria.ru/20240625/simonyan-1955433744.html

После дела Ассанжа в США ничего не изменится, считает Симоньян

После дела Ассанжа в США ничего не изменится, считает Симоньян - РИА Новости, 25.06.2024

После дела Ассанжа в США ничего не изменится, считает Симоньян

После дела основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США и в мире ничего не изменится в отношении к прессе и свободе слова, заявила главный редактор... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:57

2024-06-25T19:57

2024-06-25T20:17

в мире

сша

северные марианские острова

тихий океан

маргарита симоньян

джулиан ассанж

wikileaks

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. После дела основателя сайта Wikileaks Джулиана Ассанжа в США и в мире ничего не изменится в отношении к прессе и свободе слова, заявила главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире радио Sputnik."Нет, ничего не изменится, это все политическая игра. Это нужно было (президенту США Джо. — Прим. ред.) Байдену в определенный момент для того, чтобы заработать определенные голоса. Если бы не было выборов, его бы не выпустили", — сказала она.Во вторник утром Ассанжа освободили из британской тюрьмы после достижения договоренности с американской прокуратурой о частичном признании вины в обмен на наказание в виде пяти лет лишения свободы, которые он уже провел за решеткой.Подписание сделки должно состояться на острове Сайпан. Слушание назначили на 26 июня (в 9:00 по местному времени). После этого журналист улетит в родную Австралию.Ассанж приобрел мировую известность как основатель сайта WikiLeaks, на котором публиковались сотни тысяч конфиденциальных материалов, разоблачающих, в частности, незаконные действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке. Так, среди них есть видеозапись гибели мирных иракцев при атаке американского вертолета в Багдаде в 2007 году.В 2010-м в Швеции журналиста обвинили в изнасиловании и домогательствах. Он все отрицал: по словам Ассанжа, женщины, подавшие на него заявления, действовали из мести и под влиянием полиции. Дело окончательно закрыли в ноябре 2019 года.С июня 2012-го основатель WikiLeaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь экстрадиции в США, где его обвиняли в шпионаже и раскрытии секретной информации. Утром 11 апреля 2019 года Ассанжа задержали по запросу Вашингтона. На протяжении пяти лет он находился в тюрьме строгого режима Белмарш, пока шли слушания о возможности его экстрадиции в Штаты. Там ему грозило 175 лет заключения по 18 пунктам обвинения.

https://ria.ru/20240625/amerika-1955429702.html

https://ria.ru/20240625/assanzh-1955247740.html

сша

северные марианские острова

тихий океан

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Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы Джулиан Ассанж после освобождения из лондонской тюрьмы 2024-06-25T19:57 true PT0M13S

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в мире, сша, северные марианские острова, тихий океан, маргарита симоньян, джулиан ассанж, wikileaks