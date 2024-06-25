В реанимацию НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших из Севастополя
В реанимацию НИИ Склифосовского поступили 3 пострадавших от обстрела Севастополя
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМедицинский работник в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского
Медицинский работник в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского. Архивное фото
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве поступили трое пострадавших из Севастополя, они находятся в реанимации, все дышат самостоятельно, сообщил журналистам во вторник директор НИИ Сергей Петриков.
"К нам вчера доставили после 8 вечера трех пациентов, они все в тяжелом состоянии, находятся в реанимационном отделении. Доставили их вертолетом... Привезли двух мужчин и одну женщину", - рассказал Петриков.
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По его словам, все пациенты дышат самостоятельно. У пострадавших - сочетанные травмы разной степени поражения - есть ранения брюшной полости, конечностей, грудной клетки. Двум пациентам планируется провести оперативное вмешательство, однако ранее необходимые процедуры на хорошем уровне уже были выполнены на месте, в Севастополе, уточнил врач.
"Мы надеемся, что прогнозы будут хорошие, но пока пациенты к нам поступили недавно... Пока все идет неплохо", - заключил Петриков.
Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.
Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в ведущие больницы Москвы из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей.