https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955273702.html

В реанимацию НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших из Севастополя

В реанимацию НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших из Севастополя - РИА Новости, 25.06.2024

В реанимацию НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших из Севастополя

В Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве поступили трое пострадавших из Севастополя, они находятся в реанимации,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:38

2024-06-25T11:38

2024-06-25T11:52

севастополь

москва

обстрел севастополя ракетами atacms

вооруженные силы украины

сергей петриков

анастасия ракова

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве поступили трое пострадавших из Севастополя, они находятся в реанимации, все дышат самостоятельно, сообщил журналистам во вторник директор НИИ Сергей Петриков."К нам вчера доставили после 8 вечера трех пациентов, они все в тяжелом состоянии, находятся в реанимационном отделении. Доставили их вертолетом... Привезли двух мужчин и одну женщину", - рассказал Петриков.По его словам, все пациенты дышат самостоятельно. У пострадавших - сочетанные травмы разной степени поражения - есть ранения брюшной полости, конечностей, грудной клетки. Двум пациентам планируется провести оперативное вмешательство, однако ранее необходимые процедуры на хорошем уровне уже были выполнены на месте, в Севастополе, уточнил врач."Мы надеемся, что прогнозы будут хорошие, но пока пациенты к нам поступили недавно... Пока все идет неплохо", - заключил Петриков.Преднамеренный террористический ракетный удар по городу Севастополь был совершен 23 июня в 12.15 мск пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя. По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое дети. Понедельник, 24 июня, в Севастополе и Республике Крым был объявлен днем траура.Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что в ведущие больницы Москвы из Севастополя поступят на лечение 14 пациентов, в том числе 6 детей.

https://ria.ru/20240623/sevastopol-1954917500.html

https://ria.ru/20240624/terakt-1955187358.html

https://ria.ru/20240625/pentagon-1955200476.html

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севастополь, москва, обстрел севастополя ракетами atacms, вооруженные силы украины, сергей петриков, анастасия ракова , республика крым, происшествия, россия