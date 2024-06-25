https://ria.ru/20240625/serbiya-1955423819.html

Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов

Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов - РИА Новости, 25.06.2024

Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что не хочет запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны, передает агентство AFP. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T19:00

2024-06-25T19:00

2024-06-25T20:08

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что не хочет запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны, передает агентство AFP."Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, <...> поскольку это не запрещено", — сказал он.Вучевич также отметил, что производство боеприпасов, которые "используются там, где идет война", нельзя назвать чем-то аморальным. Такое заявление премьер страны сделал после недавней публикации газеты Financial Times. Издание со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении подсчеты сообщило, что с начала российской спецоперации Украина могла получить снаряды из Сербии общей стоимостью около 800 миллионов евро через третьи страны.По данным СМИ, эту информацию подтвердил президент республики Александр Вучич, указав, что сумма "в общих чертах точная" и соответствует показателям за два-три года. Он указал, что Белград не оказывает военную помощь Москве или Киеву, но у него есть множество контрактов с Вашингтоном, Мадридом, Прагой и другими государствами, и "то, что они потом делают с оружием, — их дело".Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет "разбираться с этой темой в контактах с сербскими друзьями".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сербия, милош вучевич, чехия, испания, александр вучич, дмитрий песков