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Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов - РИА Новости, 25.06.2024
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19:00 25.06.2024 (обновлено: 20:08 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/serbiya-1955423819.html
Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов
Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов - РИА Новости, 25.06.2024
Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что не хочет запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны, передает агентство AFP. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T19:00
2024-06-25T20:08
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что не хочет запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны, передает агентство AFP."Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, &lt;...&gt; поскольку это не запрещено", — сказал он.Вучевич также отметил, что производство боеприпасов, которые "используются там, где идет война", нельзя назвать чем-то аморальным. Такое заявление премьер страны сделал после недавней публикации газеты Financial Times. Издание со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении подсчеты сообщило, что с начала российской спецоперации Украина могла получить снаряды из Сербии общей стоимостью около 800 миллионов евро через третьи страны.По данным СМИ, эту информацию подтвердил президент республики Александр Вучич, указав, что сумма "в общих чертах точная" и соответствует показателям за два-три года. Он указал, что Белград не оказывает военную помощь Москве или Киеву, но у него есть множество контрактов с Вашингтоном, Мадридом, Прагой и другими государствами, и "то, что они потом делают с оружием, — их дело".Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет "разбираться с этой темой в контактах с сербскими друзьями".
https://ria.ru/20240617/shveytsariya-1953387808.html
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в мире, сербия, милош вучевич, чехия, испания, александр вучич, дмитрий песков
В мире, Сербия, Милош Вучевич, Чехия, Испания, Александр Вучич, Дмитрий Песков
Премьер Сербии заявил, что не хочет ограничивать продажи боеприпасов

Премьер Сербии заявил, что не хочет запрещать продавать снаряды в третьи страны

© Фото : Министарства одбране и Војске СрбијМилош Вучевич
Милош Вучевич - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : Министарства одбране и Војске Србиј
Милош Вучевич. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич заявил, что не хочет запрещать местным фирмам продавать боеприпасы в третьи страны, передает агентство AFP.
"Я не хочу запрещать фирмам продавать наши снаряды Испании, Чехии, США, <...> поскольку это не запрещено", — сказал он.
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Вучевич также отметил, что производство боеприпасов, которые "используются там, где идет война", нельзя назвать чем-то аморальным.
Такое заявление премьер страны сделал после недавней публикации газеты Financial Times. Издание со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении подсчеты сообщило, что с начала российской спецоперации Украина могла получить снаряды из Сербии общей стоимостью около 800 миллионов евро через третьи страны.
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По данным СМИ, эту информацию подтвердил президент республики Александр Вучич, указав, что сумма "в общих чертах точная" и соответствует показателям за два-три года. Он указал, что Белград не оказывает военную помощь Москве или Киеву, но у него есть множество контрактов с Вашингтоном, Мадридом, Прагой и другими государствами, и "то, что они потом делают с оружием, — их дело".

Ранее сербский лидер также заявлял, что его страна поставляет вооружения и боеприпасы только разрешенным конечным пользователям.

Накануне пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет "разбираться с этой темой в контактах с сербскими друзьями".
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