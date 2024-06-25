https://ria.ru/20240625/sderzhivanie-1955417337.html

МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания

МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания - РИА Новости, 25.06.2024

МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания

В России в сфере ядерного сдерживания созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:17

2024-06-25T18:17

2024-06-25T18:48

россия

сергей рябков

безопасность

ядерное оружие

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России в сфере ядерного сдерживания созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как неоднократно говорил президент, за последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперед", - сказал он в ходе "Примаковских чтений" во вторник."Это не значит, что мы должны игнорировать то, что происходит вокруг, отнюдь нет. Наоборот, все это изучается и выводы делаются. Но автоматизма между появлением у кого-то неких потенциалов, которые и реально, и в восприятиях означают некое серьезное изменение обстановки, автоматизма между появлением таких потенциалов и попыткой создать аналоги или попробовать противопоставить этому количественный скачок для того, чтобы обнулить эти потенциалы, я думаю, прямого такого автоматизма не существует", - продолжил дипломат.По словам Рябкова, все должно и будет осуществляться "достаточно трезво, взвешенно по результатам глубокого профессионального анализа".

https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сергей рябков, безопасность, ядерное оружие