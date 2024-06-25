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МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания - РИА Новости, 25.06.2024
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18:17 25.06.2024 (обновлено: 18:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sderzhivanie-1955417337.html
МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания
МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания - РИА Новости, 25.06.2024
МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания
В России в сфере ядерного сдерживания созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:17
2024-06-25T18:48
россия
сергей рябков
безопасность
ядерное оружие
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России в сфере ядерного сдерживания созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Как неоднократно говорил президент, за последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперед", - сказал он в ходе "Примаковских чтений" во вторник."Это не значит, что мы должны игнорировать то, что происходит вокруг, отнюдь нет. Наоборот, все это изучается и выводы делаются. Но автоматизма между появлением у кого-то неких потенциалов, которые и реально, и в восприятиях означают некое серьезное изменение обстановки, автоматизма между появлением таких потенциалов и попыткой создать аналоги или попробовать противопоставить этому количественный скачок для того, чтобы обнулить эти потенциалы, я думаю, прямого такого автоматизма не существует", - продолжил дипломат.По словам Рябкова, все должно и будет осуществляться "достаточно трезво, взвешенно по результатам глубокого профессионального анализа".
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россия, сергей рябков, безопасность, ядерное оружие
Россия, Сергей Рябков, Безопасность, Ядерное оружие
МИД России рассказал о ситуации в сфере ядерного сдерживания

Рябков: Россия в сфере ядерного сдерживания создала колоссальные заделы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. В России в сфере ядерного сдерживания созданы такие заделы, что ее безопасность будет гарантирована на десятилетия вперед, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Как неоднократно говорил президент, за последние годы созданы такие заделы, прежде всего в сфере ядерного сдерживания, которые позволяют нам гарантированно обеспечивать собственную безопасность на десятилетия вперед", - сказал он в ходе "Примаковских чтений" во вторник.
"Это не значит, что мы должны игнорировать то, что происходит вокруг, отнюдь нет. Наоборот, все это изучается и выводы делаются. Но автоматизма между появлением у кого-то неких потенциалов, которые и реально, и в восприятиях означают некое серьезное изменение обстановки, автоматизма между появлением таких потенциалов и попыткой создать аналоги или попробовать противопоставить этому количественный скачок для того, чтобы обнулить эти потенциалы, я думаю, прямого такого автоматизма не существует", - продолжил дипломат.
По словам Рябкова, все должно и будет осуществляться "достаточно трезво, взвешенно по результатам глубокого профессионального анализа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
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