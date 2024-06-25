https://ria.ru/20240625/sapserfery-1955331903.html
В Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов
В Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов - РИА Новости, 25.06.2024
В Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов
В акватории Финского залива сотрудники транспортной полиции помогли пятерым сапсерферам добраться до берега, сообщило Управление на транспорте МВД по СЗФО. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T14:15
2024-06-25T14:15
2024-06-25T16:27
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости. В акватории Финского залива сотрудники транспортной полиции помогли пятерым сапсерферам добраться до берега, сообщило Управление на транспорте МВД по СЗФО. Инцидент произошел около одного из фортов Кронштадта. Полицейские во время патрулирования увидели пятерых человек на бордах для сапсерфинга, находящихся на запретной территории. "Cтражам порядка стало ясно, что спортсмены-любители не справляются с течением и волнами, вследствие чего их относит от берега на значительное расстояние. Любители опасных водных прогулок обратились к полицейским за помощью", — говорится в релизе. Полицейские подняли людей на борт катера и доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась. Сами сапсерферы рассказали, что хотели поплавать в Финском заливе, но не рассчитали силы и не смогли справиться с погодой, так что самостоятельно вернуться на берег им не удавалось.
https://ria.ru/20240624/chayki-1955108361.html
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финский залив, кронштадт, россия, хорошие новости
Хорошие новости, Финский залив, Кронштадт, Россия, Хорошие новости
В Финском заливе полицейские спасли пятерых сапсерферов
В Финском заливе полицейские помогли пятерым сапсерферам добраться до берега
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн — РИА Новости.
В акватории Финского залива сотрудники транспортной полиции помогли пятерым сапсерферам добраться до берега, сообщило Управление
на транспорте МВД по СЗФО.
Инцидент произошел около одного из фортов Кронштадта. Полицейские во время патрулирования увидели пятерых человек на бордах для сапсерфинга, находящихся на запретной территории.
"Cтражам порядка стало ясно, что спортсмены-любители не справляются с течением и волнами, вследствие чего их относит от берега на значительное расстояние. Любители опасных водных прогулок обратились к полицейским за помощью", — говорится в релизе.
Полицейские подняли людей на борт катера и доставили на берег. Медицинская помощь им не потребовалась.
Сами сапсерферы рассказали, что хотели поплавать в Финском заливе, но не рассчитали силы и не смогли справиться с погодой, так что самостоятельно вернуться на берег им не удавалось.