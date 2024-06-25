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"Репортеры без границ" осудили ограничение вещания СМИ Россией - РИА Новости, 25.06.2024
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21:58 25.06.2024 (обновлено: 22:03 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955451306.html
"Репортеры без границ" осудили ограничение вещания СМИ Россией
"Репортеры без границ" осудили ограничение вещания СМИ Россией - РИА Новости, 25.06.2024
"Репортеры без границ" осудили ограничение вещания СМИ Россией
Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF), добивавшаяся в Европе ограничения вещания российских СМИ, осудила ограничение... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T21:58
2024-06-25T22:03
в мире
россия
украина
франция
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борис максудов
василий пискарев
евросоюз
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF), добивавшаяся в Европе ограничения вещания российских СМИ, осудила ограничение Россией доступа к ряду СМИ стран Евросоюза в ответ на меры со стороны ЕС. Ранее в МИД РФ заявили, что Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза. В министерстве отметили, что российская сторона "неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции". В RSF заявили, что осуждают российские "контрограничения", охарактеризовав "аргумент зеркальности", на котором они основаны, как "ложный", следует из публикации организации в соцсети Х. В качестве обоснования этого утверждения НКО, целью которой заявлена защита свободы прессы и журналистов, назвала заблокированные в ЕС российские СМИ "пропагандистскими органами", которые якобы пользуются "открытостью демократий". При этом RSF не уточнила, на основе каких критериев оценивает независимость и ангажированность медиа. RSF ранее не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова. Она отказала РИА Новости в комментарии о невключении военкоров в список погибших на Украине в 2023 году российских журналистов из-за "редакционной политики". Организация также содействовала притеснению российских СМИ на Западе: так, в 2022 году RSF обратилась во французский медиарегулятор Arcom, требуя, чтобы французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию трех российских телеканалов - "России 1", НТВ и Первого канала - на территории России и Украины. По заявлению ассоциации, не менее 15 миллионов домохозяйств получали сигнал этих СМИ, которые якобы "распространяют военную пропаганду", через французского спутникового оператора. В перечне СМИ, опубликованном российским МИД, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации - издания более чем 20 стран Евросоюза, в том числе австрийская гостелерадиокомпания ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информационное агентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие. Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Кроме того, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в мае заявлял, что Запад через развёрнутую в СМИ кампанию пытался вмешаться в дела РФ.
https://ria.ru/20240624/otvet-1955055032.html
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в мире, россия, украина, франция, ростислав журавлев, борис максудов, василий пискарев, евросоюз, репортеры без границ, вгтрк, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Франция, Ростислав Журавлев, Борис Максудов, Василий Пискарев, Евросоюз, Репортеры без границ, ВГТРК, Санкции в отношении России
"Репортеры без границ" осудили ограничение вещания СМИ Россией

RSF осудили ограничение вещания европейских СМИ Россией

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкТелекамеры
Телекамеры - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF), добивавшаяся в Европе ограничения вещания российских СМИ, осудила ограничение Россией доступа к ряду СМИ стран Евросоюза в ответ на меры со стороны ЕС.
Ранее в МИД РФ заявили, что Россия в качестве ответной меры ограничивает доступ на своей территории к вещательным ресурсам ряда СМИ стран-членов Евросоюза. В министерстве отметили, что российская сторона "неоднократно и на различных уровнях предупреждала, что политически мотивированные притеснения отечественных журналистов и необоснованные запреты российских СМИ на пространстве ЕС не останутся без реакции".
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
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В RSF заявили, что осуждают российские "контрограничения", охарактеризовав "аргумент зеркальности", на котором они основаны, как "ложный", следует из публикации организации в соцсети Х. В качестве обоснования этого утверждения НКО, целью которой заявлена защита свободы прессы и журналистов, назвала заблокированные в ЕС российские СМИ "пропагандистскими органами", которые якобы пользуются "открытостью демократий". При этом RSF не уточнила, на основе каких критериев оценивает независимость и ангажированность медиа.
RSF ранее не включила в список погибших на Украине в 2023 году журналистов военкоров РИА Новости и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова. Она отказала РИА Новости в комментарии о невключении военкоров в список погибших на Украине в 2023 году российских журналистов из-за "редакционной политики". Организация также содействовала притеснению российских СМИ на Западе: так, в 2022 году RSF обратилась во французский медиарегулятор Arcom, требуя, чтобы французский спутниковый оператор Eutelsat прекратил трансляцию трех российских телеканалов - "России 1", НТВ и Первого канала - на территории России и Украины. По заявлению ассоциации, не менее 15 миллионов домохозяйств получали сигнал этих СМИ, которые якобы "распространяют военную пропаганду", через французского спутникового оператора.
В перечне СМИ, опубликованном российским МИД, в отношении которых вводятся ответные меры по ограничению вещания и доступа к ресурсам в сети интернет с территории Российской Федерации - издания более чем 20 стран Евросоюза, в том числе австрийская гостелерадиокомпания ORF, венгерский интернет-портал 444, немецкие газеты Der Spiegel, Die Zeit и Frankfurter Allgemeine Zeitung, испанские газеты El Mundo, El Pais, агентство EFE, итальянские газеты La Stampa, La Repubblica, телекомпания RAI, французские газеты Le Monde, La Croix, информационное агентство Agence France-Presse, радиокомпания Radio France, а также издания Politico, Euobserver и другие.
Ситуация с российскими СМИ на Западе в последние годы становится все сложнее. В ноябре 2016 года Европарламент принял резолюцию, в которой говорилось о необходимости противодействия российским СМИ, при этом главными угрозами в документе были названы Sputnik и RT. Ряд западных политиков, включая американских сенаторов и конгрессменов, а также президента Франции, обвиняли Sputnik и RT в якобы вмешательстве в выборы в США и Франции, однако не приводили при этом никаких доказательств. Официальные российские представители назвали такие заявления голословными. За последнее время ЕС ввел санкции против крупнейших российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Такое решение было принято без обращения в суд или к национальным регуляторам в странах ЕС, которые отвечают за медиарынки своих стран. Кроме того, председатель комитета ГД по безопасности Василий Пискарев в мае заявлял, что Запад через развёрнутую в СМИ кампанию пытался вмешаться в дела РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
Российские активы разрушают экономику Запада
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В миреРоссияУкраинаФранцияРостислав ЖуравлевБорис МаксудовВасилий ПискаревЕвросоюзРепортеры без границВГТРКСанкции в отношении России
 
 
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