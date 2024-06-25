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Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией - РИА Новости, 25.06.2024
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16:08 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955377110.html
Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией
Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией - РИА Новости, 25.06.2024
Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией
Санкции, введенные западными государствами против РФ, не оказали влияния на осуществление расчетов между Ираном и Россией, Москва и Тегеран производят большую... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:08
2024-06-25T16:08
экономика
россия
иран
евросоюз
санкции в отношении россии
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ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Санкции, введенные западными государствами против РФ, не оказали влияния на осуществление расчетов между Ираном и Россией, Москва и Тегеран производят большую часть расчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. "Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями. Сейчас коммерческие сделки между нами (Ираном - ред.) и Россией осуществляются в риалах и рублях", - сказал Сафари. Дипломат напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметившего, что около 90 процентов торговых сделок между Ираном и Россией реализуются в местной валюте. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
https://ria.ru/20240608/iran-1951705664.html
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экономика, россия, иран, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Иран, Евросоюз, Санкции в отношении России
Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией

Сафари: санкции не повлияли на расчеты между Россией и Ираном

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана. Архивное фото
Флаг Ирана. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Санкции, введенные западными государствами против РФ, не оказали влияния на осуществление расчетов между Ираном и Россией, Москва и Тегеран производят большую часть расчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари.
«
"Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями. Сейчас коммерческие сделки между нами (Ираном - ред.) и Россией осуществляются в риалах и рублях", - сказал Сафари.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
Иран не считает военное противостояние России и Запада решением по Украине
8 июня, 21:41
Дипломат напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметившего, что около 90 процентов торговых сделок между Ираном и Россией реализуются в местной валюте.
Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
Посол Ирана в Москве Джалали Казем на ПМЭФ. 6 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
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6 июня, 19:10
 
ЭкономикаРоссияИранЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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