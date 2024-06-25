https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955377110.html

Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией

Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией - РИА Новости, 25.06.2024

Иран заявил, что санкции не повлияли на осуществление расчетов с Россией

Санкции, введенные западными государствами против РФ, не оказали влияния на осуществление расчетов между Ираном и Россией, Москва и Тегеран производят большую... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:08

2024-06-25T16:08

2024-06-25T16:08

экономика

россия

иран

евросоюз

санкции в отношении россии

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ТЕГЕРАН, 25 июн - РИА Новости. Санкции, введенные западными государствами против РФ, не оказали влияния на осуществление расчетов между Ираном и Россией, Москва и Тегеран производят большую часть расчетов в национальных валютах, заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Мехди Сафари. "Недавние санкции, введенные против России, не повлияли на расчеты между иранскими и российскими компаниями. Сейчас коммерческие сделки между нами (Ираном - ред.) и Россией осуществляются в риалах и рублях", - сказал Сафари. Дипломат напомнил слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова, отметившего, что около 90 процентов торговых сделок между Ираном и Россией реализуются в местной валюте. Совет ЕС в понедельник утвердил новый, 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.

https://ria.ru/20240608/iran-1951705664.html

https://ria.ru/20240606/dzhalali-1951135227.html

россия

иран

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экономика, россия, иран, евросоюз, санкции в отношении россии