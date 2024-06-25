https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955318234.html

Россия считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков

Россия считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков - РИА Новости, 25.06.2024

Россия считает санкции ЕС незаконными, заявил Песков

Россия считает ограничения со стороны ЕС незаконными, выступает категорически против, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:46

2024-06-25T13:46

2024-06-25T13:46

экономика

россия

дмитрий песков

евросоюз

политика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Россия считает ограничения со стороны ЕС незаконными, выступает категорически против, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о 14-м пакете санкций Евросоюза. "Мы считаем эти ограничения незаконными. Мы выступаем категорически против", - сказал Песков. Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.

https://ria.ru/20240624/sanktsii-1955056272.html

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экономика, россия, дмитрий песков, евросоюз, политика, санкции в отношении россии