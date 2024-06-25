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Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2024
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11:14 25.06.2024 (обновлено: 11:48 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955262001.html
Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев
Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2024
Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев
Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в англоязычном аккаунте в Telegram, что новый пакет санкций ЕС против России не достигнет своих целей,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T11:14
2024-06-25T11:48
евросоюз
россия
дмитрий медведев
экономика
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в англоязычном аккаунте в Telegram, что новый пакет санкций ЕС против России не достигнет своих целей, станет очередным актом враждебности, при этом Евросоюз готов жертвовать интересами простых европейцев.Медведев также отметил, что санкции Европейского союза с каждым разом становятся более бредовыми, в них нет ничего страшного или нового. Он подчеркнул, что Россия страдает от санкций ЕС намного меньше, чем европейские компании и жители стран союза."ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев.Комментируя запрет на реэкспорт СПГ РФ через ЕС, Медведев заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим. "Поэтому в Европе они одной рукой одобряют пакеты новых санкций, а другой продолжают покупать российский газ", - добавил он.Зампред Совета безопасности РФ также назвал "подлецами" тех, кто ввел санкции против детского центра "Артек". Москва переживет европейские санкции, "но не простит и не забудет", подытожил Медведев.Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240614/shtaty-1952727074.html
https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html
https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html
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евросоюз, россия, дмитрий медведев, экономика, санкции в отношении россии
Евросоюз, Россия, Дмитрий Медведев, Экономика, Санкции в отношении России
Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев

Медведев: в новых санкциях Евросоюза нет ничего страшного

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в англоязычном аккаунте в Telegram, что новый пакет санкций ЕС против России не достигнет своих целей, станет очередным актом враждебности, при этом Евросоюз готов жертвовать интересами простых европейцев.
Медведев также отметил, что санкции Европейского союза с каждым разом становятся более бредовыми, в них нет ничего страшного или нового. Он подчеркнул, что Россия страдает от санкций ЕС намного меньше, чем европейские компании и жители стран союза.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
Штаты выбирают между выстрелом себе в ногу и в голову
14 июня, 08:00
"ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев.
Комментируя запрет на реэкспорт СПГ РФ через ЕС, Медведев заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим. "Поэтому в Европе они одной рукой одобряют пакеты новых санкций, а другой продолжают покупать российский газ", - добавил он.
Зампред Совета безопасности РФ также назвал "подлецами" тех, кто ввел санкции против детского центра "Артек". Москва переживет европейские санкции, "но не простит и не забудет", подытожил Медведев.
Изображение сгенерировано ИИ
Пакет с пакетами не работает: Европа нашла новый вариант удушить Россию
27 мая, 08:00
Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Иногда они возвращаются: ушедшие бренды снова хотят в Россию
19 июня, 08:00
 
ЕвросоюзРоссияДмитрий МедведевЭкономикаСанкции в отношении России
 
 
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