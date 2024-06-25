https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955262001.html

Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев

Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев - РИА Новости, 25.06.2024

Санкции Евросоюза становятся все более бредовыми, заявил Медведев

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в англоязычном аккаунте в Telegram, что новый пакет санкций ЕС против России не достигнет своих целей,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:14

2024-06-25T11:14

2024-06-25T11:48

евросоюз

россия

дмитрий медведев

экономика

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил в англоязычном аккаунте в Telegram, что новый пакет санкций ЕС против России не достигнет своих целей, станет очередным актом враждебности, при этом Евросоюз готов жертвовать интересами простых европейцев.Медведев также отметил, что санкции Европейского союза с каждым разом становятся более бредовыми, в них нет ничего страшного или нового. Он подчеркнул, что Россия страдает от санкций ЕС намного меньше, чем европейские компании и жители стран союза."ЕС вновь продемонстрировал, что готов жертвовать суверенными интересами как своих стран-членов, так и обычных европейцев. Нашей стране это вредит намного меньше, чем европейским жителям или компаниям... 14-й пакет санкций не достигнет цели, станет лишь новым актом враждебности", - написал Медведев.Комментируя запрет на реэкспорт СПГ РФ через ЕС, Медведев заявил, что "европейские тупицы" хотят помешать коммерции России, но при этом ничего не потерять самим. "Поэтому в Европе они одной рукой одобряют пакеты новых санкций, а другой продолжают покупать российский газ", - добавил он.Зампред Совета безопасности РФ также назвал "подлецами" тех, кто ввел санкции против детского центра "Артек". Москва переживет европейские санкции, "но не простит и не забудет", подытожил Медведев.Совет ЕС в понедельник утвердил новый 14-й по счету пакет антироссийских санкций, включающий экономические и персональные ограничения. Санкции введены в отношении 116 физлиц и организаций (69 человек и 47 организаций). Под ограничениями оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://ria.ru/20240614/shtaty-1952727074.html

https://ria.ru/20240527/sanktsii-1948476170.html

https://ria.ru/20240619/brendy-1953804604.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

евросоюз, россия, дмитрий медведев, экономика, санкции в отношении россии