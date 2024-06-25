https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955245363.html

Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР

Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 25.06.2024

Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР

Китай выступает против односторонних санкций, уже сделал ЕС строгое представление, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T10:24

2024-06-25T10:24

2024-06-25T10:41

санкции в отношении россии

китай

евросоюз

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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, уже сделал ЕС строгое представление, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя включении компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций.ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не одобрены СБ ООН, мы уже сделали ЕС строгое представление", - завила дипломат.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.

https://radiosputnik.ru/20240624/karnova-1955169826.html

https://ria.ru/20240624/kitay-1954953044.html

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

санкции в отношении россии, китай, евросоюз