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Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 25.06.2024
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10:24 25.06.2024 (обновлено: 10:41 25.06.2024) дополняется ...
https://ria.ru/20240625/sanktsii-1955245363.html
Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР
Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР - РИА Новости, 25.06.2024
Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР
Китай выступает против односторонних санкций, уже сделал ЕС строгое представление, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T10:24
2024-06-25T10:41
санкции в отношении россии
китай
евросоюз
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ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, уже сделал ЕС строгое представление, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя включении компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций.ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ."Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не одобрены СБ ООН, мы уже сделали ЕС строгое представление", - завила дипломат.В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://radiosputnik.ru/20240624/karnova-1955169826.html
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санкции в отношении россии, китай, евросоюз
Санкции в отношении России, Китай, Евросоюз
Китай выступил против односторонних санкций, заявили в МИД КНР

Представитель МИД КНР Мао Нин: Китай выступил против односторонних санкций

© iStock.com / xcarrot_007Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© iStock.com / xcarrot_007
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 июн – РИА Новости. Китай выступает против односторонних санкций, уже сделал ЕС строгое представление, заявила на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя включении компаний КНР в 14-й пакет антироссийских санкций.
ЕС в 14-м пакете санкций против РФ расширил персональные ограничения, под них попали 116 физлиц и организаций. Под санкции попадают компании из КНР, Казахстана, Киргизии, Турции и ОАЭ за якобы обход ограничений против РФ.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
"Потом еще отложат". Почему ЕС дал задний ход по одному из пунктов санкций
24 июня, 20:29
«
"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения, Китай последовательно выступает против односторонних санкций, которые не имеют основы в международном праве и не одобрены СБ ООН, мы уже сделали ЕС строгое представление", - завила дипломат.
В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на РФ несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
Флаги Китая и США - РИА Новости, 1920, 24.06.2024
Китай призвал США перестать использовать экономические вопросы как оружие
24 июня, 07:24
 
Санкции в отношении РоссииКитайЕвросоюз
 
 
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