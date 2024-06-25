Эксперт оценил возможность участия Турции в санкциях против России
Аналитик Озер: Турция попытается минимизировать участие в санкциях против России
© iStock.com / 9parusnikovТурецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле
© iStock.com / 9parusnikov
Турецкий флаг на фоне мечетей и минаретов Босфора в Стамбуле. Архивное фото
АНКАРА, 25 июн – РИА Новости. Турция попытается в минимально возможной степени участвовать в западных санкциях против России, Анкара нуждается в поддержке международных финансовых институтов, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Энгин Озер.
Ранее президент РФ Владимир Путин, общаясь с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге, предупредил об опасности ограничения торговли России и Турции из-за кредитов и грантов Анкары в западных финансовых институтах, по его словам, потерь для турецкой экономики будет в этом случае больше, чем приобретений.
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"Фактически Анкара начала "частично" участвовать в санкциях против России перед местными выборами в Турции (30 марта). Самым важным событием в этом отношении стало то, что турецкие госбанки стали не принимать денежные переводы из России в этом периоде", - напомнил собеседник агентства.
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"Администрация Анкары рассматривает курдскую автономную область, которая может быть образована на территории Сирии, как угрозу своей национальной безопасности. Из-за высокой инфляции и хрупкой экономики администрация президента Тайипа Эрдогана "нуждается" в поддержке международных финансовых институтов. Турция, вероятно, попытается установить баланс с западным миром (особенно с США), участвуя в санкциях против России в минимально возможной степени", - подчеркнул эксперт.
Ранее официальный представитель президента Турции, ныне глава Национальной разведывательной организации (MİT) Ибрагим Калын заявил, что санкции Турции против РФ сыграют прежде всего против самой Анкары.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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