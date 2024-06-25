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США пригласят Грузию на саммит НАТО - РИА Новости, 25.06.2024
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00:39 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/sammit-1955198605.html
США пригласят Грузию на саммит НАТО
США пригласят Грузию на саммит НАТО - РИА Новости, 25.06.2024
США пригласят Грузию на саммит НАТО
США пригласят Грузию на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, хотя и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в стране... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T00:39
2024-06-25T00:39
в мире
сша
грузия
нато
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США пригласят Грузию на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, хотя и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в стране партии, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Да, Грузия и все партнеры будут приглашены принять участие в партнерских мероприятиях", - сообщил он на брифинге для журналистов. На фоне публичных разногласий по поводу закона об иностранных агентах О'Брайен заявил, что в Вашингтоне очень обеспокоены решениями и риторикой со стороны очень небольшой части лидеров "Грузинской мечты". "Ясно, что от 80 до 85 процентов грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО", - сказал он. Американская столица будет принимать саммит НАТО 9-11 июля.
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в мире, сша, грузия, нато, евросоюз
В мире, США, Грузия, НАТО, Евросоюз
США пригласят Грузию на саммит НАТО

Помощник госсекретаря О'Брайен: Грузию пригласят на саммит НАТО в Вашингтоне

© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)Флаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© Фото : U.S. Marine Corps photo by Cpl. Michele Clarke)
Флаг НАТО . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США пригласят Грузию на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, хотя и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в стране партии, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Да, Грузия и все партнеры будут приглашены принять участие в партнерских мероприятиях", - сообщил он на брифинге для журналистов.
На фоне публичных разногласий по поводу закона об иностранных агентах О'Брайен заявил, что в Вашингтоне очень обеспокоены решениями и риторикой со стороны очень небольшой части лидеров "Грузинской мечты". "Ясно, что от 80 до 85 процентов грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО", - сказал он.
Американская столица будет принимать саммит НАТО 9-11 июля.
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