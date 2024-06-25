https://ria.ru/20240625/sammit-1955198605.html

США пригласят Грузию на саммит НАТО

США пригласят Грузию на саммит НАТО - РИА Новости, 25.06.2024

США пригласят Грузию на саммит НАТО

США пригласят Грузию на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, хотя и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в стране... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T00:39

2024-06-25T00:39

2024-06-25T00:39

в мире

сша

грузия

нато

евросоюз

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ВАШИНГТОН, 25 июн – РИА Новости. США пригласят Грузию на партнерские мероприятия в рамках саммита НАТО в Вашингтоне, хотя и обеспокоены действиями и заявлениями части лидеров правящей в стране партии, сказал помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Да, Грузия и все партнеры будут приглашены принять участие в партнерских мероприятиях", - сообщил он на брифинге для журналистов. На фоне публичных разногласий по поводу закона об иностранных агентах О'Брайен заявил, что в Вашингтоне очень обеспокоены решениями и риторикой со стороны очень небольшой части лидеров "Грузинской мечты". "Ясно, что от 80 до 85 процентов грузинского народа хотят дальнейшей интеграции в ЕС и НАТО", - сказал он. Американская столица будет принимать саммит НАТО 9-11 июля.

https://ria.ru/20240613/zakharova-1952739948.html

сша

грузия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, грузия, нато, евросоюз