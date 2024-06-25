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Сальдо пообещал полную газификацию Генической агломерации в этом году

Сальдо пообещал полную газификацию Генической агломерации в этом году - РИА Новости, 25.06.2024

Сальдо пообещал полную газификацию Генической агломерации в этом году

Геническую агломерацию на юге Херсонской области в этом году планируется полностью газифицировать, заявил губернатор Владимир Сальдо на встрече с президентом... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T14:29

2024-06-25T14:29

2024-06-25T16:55

экономика

херсонская область

россия

владимир сальдо

владимир путин

газпром

черноморнефтегаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн – РИА Новости. Геническую агломерацию на юге Херсонской области в этом году планируется полностью газифицировать, заявил губернатор Владимир Сальдо на встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Разрабатывается программа вместе с "Газпромом", поручено это "Черноморнефтегазу" как оператору, программа доведения среднего давления газопроводов до населенных пунктов и домовладений. Программа уже начата. В этом году рассчитываем, что геническая агломерация уже будет насыщена газоснабжением", - сказал Сальдо.

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Встреча Путина с губернатором Херсонской области Встреча Путина с губернатором Херсонской области 2024-06-25T14:29 true PT1M22S

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экономика, херсонская область , россия, владимир сальдо, владимир путин, газпром, черноморнефтегаз