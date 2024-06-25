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Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков - РИА Новости, 25.06.2024
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18:47 25.06.2024 (обновлено: 18:53 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/ryabkov-1955420717.html
Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков
Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков - РИА Новости, 25.06.2024
Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков
У россии есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже в отсутствие готовности другой стороны... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:47
2024-06-25T18:53
россия
безопасность
сша
евросоюз
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У россии есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В совокупности, я думаю, у нас существует ресурс, позволяющий это сделать так, чтобы сигнал доходил, даже в отсутствие готовности другой стороны вести внятный трезвый и здравый диалог, как это было уже в прошлом", - сказал он в ходе "Примаковских чтений" во вторник."Но опасность существует, ее нельзя недооценивать, что другая сторона может совершить ошибку, будем стараться не допустить ее", - добавил Рябков.
https://ria.ru/20240608/rossiya-1951618502.html
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россия, безопасность, сша, евросоюз, в мире, сергей рябков
Россия, Безопасность, США, Евросоюз, В мире, Сергей Рябков
Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков

Рябков: Запад в любом случае ощутит сигнал РФ в сфере ядерного сдерживания

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Рябков
Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У россии есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"В совокупности, я думаю, у нас существует ресурс, позволяющий это сделать так, чтобы сигнал доходил, даже в отсутствие готовности другой стороны вести внятный трезвый и здравый диалог, как это было уже в прошлом", - сказал он в ходе "Примаковских чтений" во вторник.
"Но опасность существует, ее нельзя недооценивать, что другая сторона может совершить ошибку, будем стараться не допустить ее", - добавил Рябков.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 08.06.2024
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РоссияБезопасностьСШАЕвросоюзВ миреСергей Рябков
 
 
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