https://ria.ru/20240625/ryabkov-1955420717.html

Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков

Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков - РИА Новости, 25.06.2024

Сигнал в сфере ядерного сдерживания дойдет до Запада, уверен Рябков

У россии есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже в отсутствие готовности другой стороны... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:47

2024-06-25T18:47

2024-06-25T18:53

россия

безопасность

сша

евросоюз

в мире

сергей рябков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924303033_748:298:3072:1605_1920x0_80_0_0_9a008c16764609c6d43031e33bff63ed.jpg

МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. У россии есть ресурсы, позволяющие сделать делать так, чтобы до Запада доходил сигнал в сфере ядерного сдерживания, даже в отсутствие готовности другой стороны вести диалог, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."В совокупности, я думаю, у нас существует ресурс, позволяющий это сделать так, чтобы сигнал доходил, даже в отсутствие готовности другой стороны вести внятный трезвый и здравый диалог, как это было уже в прошлом", - сказал он в ходе "Примаковских чтений" во вторник."Но опасность существует, ее нельзя недооценивать, что другая сторона может совершить ошибку, будем стараться не допустить ее", - добавил Рябков.

https://ria.ru/20240608/rossiya-1951618502.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, безопасность, сша, евросоюз, в мире, сергей рябков