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В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице - РИА Новости, 25.06.2024
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16:56 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/ruka-1955394061.html
В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице
В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице - РИА Новости, 25.06.2024
В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице
Уголовное дело в отношении жителя Александровска в Пермском крае, который издевался над сожительницей и отрезал ей кисть правой руки, направлено в суд, сообщает РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T16:56
2024-06-25T16:56
происшествия
александровск
пермский край
березники
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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Александровска в Пермском крае, который издевался над сожительницей и отрезал ей кисть правой руки, направлено в суд, сообщает краевая прокуратура. Следователи установили, что летом 2023 года в течение двух недель 27-летний житель Александровска незаконно удерживал свою подругу в квартире, используя для этого наручники. Кроме того, он лишил женщину средств связи. Все это время мужчина избивал сожительницу и подвергал ее физическому и психическому насилию. Однажды он с особой жестокостью отрезал потерпевшей кисть правой руки. После этого мужчина вызвал врачей, а сам скрылся, забрав с собой четырехлетнего сына. Все это время мальчик находился в этой квартире и был очевидцем пыток. Спустя сутки полицейские задержали мужчину в Березниках (примерно в 60 километрах от Александровски). Фигуранту предъявили обвинения в истязании, незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Кроме того, правоохранители узнали, что фигурант похитил у сожительницы золотое кольцо и продал его. Как сообщали СМИ, сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал девушке общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне несколько недель, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, и обрил наголо.
https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html
https://ria.ru/20240625/proisshestvie-1955293507.html
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александровск
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происшествия, александровск, пермский край, березники
Происшествия, Александровск, Пермский край, Березники
В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице

Прокуратура Перми: мужчина, отрезавший руку сожительнице, предстанет перед судом

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Статуя богини Фемиды. Архивное фото
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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Александровска в Пермском крае, который издевался над сожительницей и отрезал ей кисть правой руки, направлено в суд, сообщает краевая прокуратура.
Следователи установили, что летом 2023 года в течение двух недель 27-летний житель Александровска незаконно удерживал свою подругу в квартире, используя для этого наручники. Кроме того, он лишил женщину средств связи. Все это время мужчина избивал сожительницу и подвергал ее физическому и психическому насилию. Однажды он с особой жестокостью отрезал потерпевшей кисть правой руки.
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После этого мужчина вызвал врачей, а сам скрылся, забрав с собой четырехлетнего сына. Все это время мальчик находился в этой квартире и был очевидцем пыток. Спустя сутки полицейские задержали мужчину в Березниках (примерно в 60 километрах от Александровски). Фигуранту предъявили обвинения в истязании, незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
"Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
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Кроме того, правоохранители узнали, что фигурант похитил у сожительницы золотое кольцо и продал его.
Как сообщали СМИ, сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал девушке общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне несколько недель, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, и обрил наголо.
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