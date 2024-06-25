https://ria.ru/20240625/ruka-1955394061.html

В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице

В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице - РИА Новости, 25.06.2024

В Пермском крае будут судить мужчину, отрезавшего руку сожительнице

Уголовное дело в отношении жителя Александровска в Пермском крае, который издевался над сожительницей и отрезал ей кисть правой руки, направлено в суд, сообщает РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T16:56

2024-06-25T16:56

2024-06-25T16:56

происшествия

александровск

пермский край

березники

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ПЕРМЬ, 25 июн - РИА Новости. Уголовное дело в отношении жителя Александровска в Пермском крае, который издевался над сожительницей и отрезал ей кисть правой руки, направлено в суд, сообщает краевая прокуратура. Следователи установили, что летом 2023 года в течение двух недель 27-летний житель Александровска незаконно удерживал свою подругу в квартире, используя для этого наручники. Кроме того, он лишил женщину средств связи. Все это время мужчина избивал сожительницу и подвергал ее физическому и психическому насилию. Однажды он с особой жестокостью отрезал потерпевшей кисть правой руки. После этого мужчина вызвал врачей, а сам скрылся, забрав с собой четырехлетнего сына. Все это время мальчик находился в этой квартире и был очевидцем пыток. Спустя сутки полицейские задержали мужчину в Березниках (примерно в 60 километрах от Александровски). Фигуранту предъявили обвинения в истязании, незаконном лишении свободы, грабеже, изнасиловании и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. "Уголовное дело направлено для рассмотрения в Александровский городской суд Пермского края для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении. Кроме того, правоохранители узнали, что фигурант похитил у сожительницы золотое кольцо и продал его. Как сообщали СМИ, сначала пара жила хорошо, но примерно через год мужчина "превратился в тирана" и ревнивца, запрещал девушке общаться с родными и подругами. Летом 2023 года он держал сожительницу в спальне несколько недель, пристегнув к кровати наручниками, насиловал, бил, в том числе металлическим турником, и обрил наголо.

https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html

https://ria.ru/20240625/proisshestvie-1955293507.html

https://ria.ru/20240206/opekun-1925814597.html

александровск

пермский край

березники

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происшествия, александровск, пермский край, березники