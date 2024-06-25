https://ria.ru/20240625/rostekh-1955220063.html

ВС России получили партию новейших гаубиц "Мальва"

ВС России получили партию новейших гаубиц "Мальва" - РИА Новости, 25.06.2024

ВС России получили партию новейших гаубиц "Мальва"

Вооруженные силы получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех". РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T07:09

2024-06-25T07:09

2024-06-25T09:25

безопасность

россия

ростех

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Вооруженные силы получили новую партию 152-миллиметровых самоходных гаубиц "Мальва", сообщили в пресс-службе госкорпорации "Ростех"."Ростех" поставил российским войскам партию новейших 152-миллиметоровых самоходных колесных гаубиц "Мальва". Они маневреннее артустановок на гусеничном ходу, при этом обладают большим техресурсом и дешевле в эксплуатации. Гаубицы предназначены для поражения командных пунктов оборонительных сооружений, артиллерийских и ракетных батарей, систем ПВО, колонн бронетехники и живой силы противника", — говорится в сообщении."Мальву" создали на базе шасси БАЗ с колесной формулой 8х8. Боезапас установки насчитывает не менее 30 выстрелов. По дорогам общего пользования колесная гаубица способна пройти без дозаправки тысячу километров, а благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю техника хорошо преодолевает бездорожье. Артустановку можно перевозить военно-транспортной авиацией — "Мальва" помещается в грузовую кабину Ил-76. Развертывание на позиции, наведение на цель и уход занимают у колесной гаубицы намного меньше времени по сравнению, например, с буксируемыми орудиями. "Мальва" — современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 километров. Благодаря колесному шасси она способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня, что очень важно в условиях контрбатарейной борьбы", — приводят в сообщении слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии "Ростеха" Бекхана Оздоева. Артустановка имеет автоматизированный расчет параметров стрельбы всеми типами боеприпасов. Также у артустановки предусмотрен режим "одновременный огневой налет", когда несколько снарядов, выпущенных по разным траекториям и с разной скоростью, попадают в цель одновременно.

https://ria.ru/20240617/ukraina-1953269328.html

https://ria.ru/20240109/perevooruzhenie-1917044593.html

https://ria.ru/20240503/ognemet-1943626744.html

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безопасность, россия, ростех