https://ria.ru/20240625/rossiya-1955419703.html
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД - РИА Новости, 25.06.2024
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД
На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:36
2024-06-25T18:36
2024-06-25T18:45
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", - сказал Рябков в ходе Примаковских чтений.
https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, сергей рябков
Россия, В мире, Сергей Рябков
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД
Рябков: Запад недооценивает готовность России обеспечить свои интересы
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", - сказал Рябков в ходе Примаковских чтений.