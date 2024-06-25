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Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД - РИА Новости, 25.06.2024
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18:36 25.06.2024 (обновлено: 18:45 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/rossiya-1955419703.html
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД - РИА Новости, 25.06.2024
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД
На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:36
2024-06-25T18:45
россия
в мире
сергей рябков
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", - сказал Рябков в ходе Примаковских чтений.
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россия, в мире, сергей рябков
Россия, В мире, Сергей Рябков
Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД

Рябков: Запад недооценивает готовность России обеспечить свои интересы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", - сказал Рябков в ходе Примаковских чтений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
Разминка западной ядерной мускулатуры отменяется
23 июня, 08:00
 
РоссияВ миреСергей Рябков
 
 
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