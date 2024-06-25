https://ria.ru/20240625/rossiya-1955419703.html

Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД

Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД - РИА Новости, 25.06.2024

Запад недооценивает готовность России постоять за себя, заявил МИД

На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:36

2024-06-25T18:36

2024-06-25T18:45

россия

в мире

сергей рябков

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. На Западе недооценивают готовность России в любой ситуации обеспечить свои интересы, важно, чтобы это не привело к трагическим последствиям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Ситуация нынешняя не имеет легких решений и легких выходов. Вы правы в недооценке нашими западными противниками готовности России постоять за себя и обеспечить в любой ситуации собственные интересы. Не хочется предполагать даже, что эта недооценка может иметь трагический, фатальный характер", - сказал Рябков в ходе Примаковских чтений.

https://ria.ru/20240623/bezopasnost-1954814215.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, сергей рябков