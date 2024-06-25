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В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России"
В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России" - РИА Новости, 25.06.2024
В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России"
Запад борется с остальным миром на территории Украины, которую нужно рассматривать как "западные земли России", заявил сербский политолог Стеван Гайич в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:28
2024-06-25T18:28
2024-06-25T18:29
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Запад борется с остальным миром на территории Украины, которую нужно рассматривать как "западные земли России", заявил сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию "Печат"."Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий — в данном случае между Западом и Россией, а лучше сказать между Западом и значительной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии", — считает он.Как отметил эксперт, русские и украинцы представляют из себя части одного народа, но последним на протяжении многих лет навязывали искаженную идентичность."Единственная функция этой ложной идентичности в том, чтобы в интересах иностранного колонизатора, который и придумал все это, носители этой идентичности, как зомби, боролись против самих себя до полного самоуничтожения", — добавил Гайич.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в основе своей русские и украинцы являются одним народом, и то, что сейчас происходит, — огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России"
Стеван Гайич: Украину следует рассматривать как западную российскую территорию