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В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России" - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:28 25.06.2024 (обновлено: 18:29 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/rossiya-1955418420.html
В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России"
В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России" - РИА Новости, 25.06.2024
В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России"
Запад борется с остальным миром на территории Украины, которую нужно рассматривать как "западные земли России", заявил сербский политолог Стеван Гайич в... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:28
2024-06-25T18:29
специальная военная операция на украине
в мире
сербия
украина
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вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Запад борется с остальным миром на территории Украины, которую нужно рассматривать как "западные земли России", заявил сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию "Печат"."Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий — в данном случае между Западом и Россией, а лучше сказать между Западом и значительной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии", — считает он.Как отметил эксперт, русские и украинцы представляют из себя части одного народа, но последним на протяжении многих лет навязывали искаженную идентичность."Единственная функция этой ложной идентичности в том, чтобы в интересах иностранного колонизатора, который и придумал все это, носители этой идентичности, как зомби, боролись против самих себя до полного самоуничтожения", — добавил Гайич.Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в основе своей русские и украинцы являются одним народом, и то, что сейчас происходит, — огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20240625/sevastopol-1955398413.html
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в мире, сербия, украина, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сербия, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
В Сербии сделали неожиданное заявление о "западных землях России"

Стеван Гайич: Украину следует рассматривать как западную российскую территорию

© AP Photo / Rodrigo AbdОкраина Киева
Окраина Киева - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Rodrigo Abd
Окраина Киева. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Запад борется с остальным миром на территории Украины, которую нужно рассматривать как "западные земли России", заявил сербский политолог Стеван Гайич в интервью изданию "Печат".
"Украину следует рассматривать как западную российскую территорию, которая сегодня превратилась в поле боя, где, как говорят американцы, разворачивается театр военных действий — в данном случае между Западом и Россией, а лучше сказать между Западом и значительной частью остального мира, который борется за прекращение западной гегемонии", — считает он.
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Как отметил эксперт, русские и украинцы представляют из себя части одного народа, но последним на протяжении многих лет навязывали искаженную идентичность.
«
"Единственная функция этой ложной идентичности в том, чтобы в интересах иностранного колонизатора, который и придумал все это, носители этой идентичности, как зомби, боролись против самих себя до полного самоуничтожения", — добавил Гайич.
Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что в основе своей русские и украинцы являются одним народом, и то, что сейчас происходит, — огромная трагедия, похожая на гражданскую войну, когда братья оказались по разную сторону.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСербияУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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