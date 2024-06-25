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В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма - РИА Новости, 25.06.2024
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13:30 25.06.2024 (обновлено: 13:53 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/rospotrebnadzor-1955308774.html
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма - РИА Новости, 25.06.2024
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма
Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:30
2024-06-25T13:53
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора."Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина – житель Московской области - находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина", - сказали в ведомстве.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
https://ria.ru/20240625/botulizm-1955285396.html
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
санкт-петербург
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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, санкт-петербург
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Санкт-Петербург
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма

Роспотребнадзор: завозной случай ботулизма зарегистрировали в Петербурге

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора.
«
"Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина – житель Московской области - находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина", - сказали в ведомстве.
Тим Лев - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
В КГУ рассказали о студенте, умершем от ботулизма в Костроме
Вчера, 12:17
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".
Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
Инфекционная больница - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
Ботулизм: симптомы и лечение
19 июня, 16:57
 
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставкиСанкт-Петербург
 
 
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