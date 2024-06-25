https://ria.ru/20240625/rospotrebnadzor-1955308774.html
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма - РИА Новости, 25.06.2024
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма
Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T13:30
2024-06-25T13:30
2024-06-25T13:53
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки
санкт-петербург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_0:244:3071:1971_1920x0_80_0_0_51003c0fe55d4a93e685a4b490798cb7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора."Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина – житель Московской области - находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина", - сказали в ведомстве.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.
https://ria.ru/20240625/botulizm-1955285396.html
https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0f/1933305634_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2852f7920e66d332d2a2c8da92682360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, санкт-петербург
Массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, Санкт-Петербург
В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма
Роспотребнадзор: завозной случай ботулизма зарегистрировали в Петербурге