https://ria.ru/20240625/rospotrebnadzor-1955308774.html

В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма

В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма - РИА Новости, 25.06.2024

В Петербурге зарегистрировали завозной случай ботулизма

Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T13:30

2024-06-25T13:30

2024-06-25T13:53

массовое заражение ботулизмом через еду из доставки

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 июн - РИА Новости. Один завозной случай ботулизма зарегистрирован в Санкт-Петербурге, заболевший житель Московской области находится на лечении в инфекционной больнице, сообщили РИА Новости в городском управлении Роспотребнадзора."Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина – житель Московской области - находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина", - сказали в ведомстве.Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что с диагнозом "ботулизм" в стационарах под наблюдением специалистов находится 301 человек, 43 из них - на ИВЛ. С симптомами ботулизма к медикам обращались пациенты в Москве, Нижегородской области и Казани. Пострадавшие заказывали лобио от "Локалкитчен" ("Кухня на районе") и салат с тунцом, фасолью и яблоком от "Гастропорт".Суд в Москве арестовал повара Карима Норматова, а также отправил под домашний арест гендиректора "Локалкитчен" Антона Лозина, руководителя отдела качества "Локалкитчен" Елену Машкову и фактического руководителя компании-производителя фасоли "Савон-К" Владимира Шина.

https://ria.ru/20240625/botulizm-1955285396.html

https://ria.ru/20240619/botulizm-1953582655.html

санкт-петербург

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массовое заражение ботулизмом через еду из доставки, санкт-петербург