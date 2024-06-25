https://ria.ru/20240625/rosaviatsiya-1955457029.html

Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны

Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны - РИА Новости, 25.06.2024

Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны

Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в РФ, поэтому сейчас конкретные цифры по их количеству на официальном ресурсе не видны, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T22:47

2024-06-25T22:47

2024-06-25T22:47

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россия

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новости - туризм

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в РФ, поэтому сейчас конкретные цифры по их количеству на официальном ресурсе не видны, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации. Сам перечень российских авиакомпаний, перечень эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен", - рассказал представитель агентства. Более того, ряд отечественных перевозчиков, в том числе крупнейшие, публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20240625/pasport-1955432567.html

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космос - риа наука, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм