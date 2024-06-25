Рейтинг@Mail.ru
Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны - РИА Новости, 25.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:47 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/rosaviatsiya-1955457029.html
Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны
Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны - РИА Новости, 25.06.2024
Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны
Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в РФ, поэтому сейчас конкретные цифры по их количеству на официальном ресурсе не видны, сообщили... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T22:47
2024-06-25T22:47
космос - риа наука
россия
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
новости - туризм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863320614_0:40:3072:1768_1920x0_80_0_0_084f083ecc10c48411cb6520e936be1b.jpg
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в РФ, поэтому сейчас конкретные цифры по их количеству на официальном ресурсе не видны, сообщили РИА Новости в ведомстве. "Отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации. Сам перечень российских авиакомпаний, перечень эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен", - рассказал представитель агентства. Более того, ряд отечественных перевозчиков, в том числе крупнейшие, публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20240625/pasport-1955432567.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863320614_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_69b06351d11c1bb0ae24ef4aaa131f92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, россия, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), новости - туризм
Космос - РИА Наука, Россия, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Новости - Туризм
Росавиация объяснила, почему данные об авиакомпаниях могут быть недоступны

Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в РФ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЛетящий самолет
Летящий самолет - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Летящий самолет. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Росавиация оптимизирует информацию о парке судов авиакомпаний в РФ, поэтому сейчас конкретные цифры по их количеству на официальном ресурсе не видны, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"Отсутствие количества воздушных судов по каждой авиакомпании на публичном интернет-сайте агентства связано с необходимостью оптимизации публикуемой информации. Сам перечень российских авиакомпаний, перечень эксплуатируемых ими воздушных судов по-прежнему доступен", - рассказал представитель агентства.
Более того, ряд отечественных перевозчиков, в том числе крупнейшие, публикуют численность своего авиапарка на собственных интернет-ресурсах, заключили в ведомстве.
Самолет совершает посадку в лондонском аэропорту Гатвик - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
Туристку не пустили на рейс из-за незначительной детали в паспорте
Вчера, 19:53
 
Космос - РИА НаукаРоссияФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала