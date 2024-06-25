https://ria.ru/20240625/rkn-1955369733.html

РКН ограничит доступ к плагину с информацией об обходе блокировок

РКН ограничит доступ к плагину с информацией об обходе блокировок - РИА Новости, 25.06.2024

РКН ограничит доступ к плагину с информацией об обходе блокировок

Роскомнадзор направил Opera и Google требования о необходимости ограничить в их браузерах доступ к плагину с информацией о способах обхода блокировок, сообщило... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:50

2024-06-25T15:50

2024-06-25T16:19

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Роскомнадзор направил Opera и Google требования о необходимости ограничить в их браузерах доступ к плагину с информацией о способах обхода блокировок, сообщило РИА Новости ведомство."Роскомнадзор выявил в магазинах браузерных расширений Opera и Google Chrome плагин, содержащий информацию о способах обхода блокировок. Ведомство внесло ссылки на него в Единый реестр запрещенной информации. Роскомнадзор направил в адрес компаний Opera и Google, а также разработчика расширения требования о необходимости ограничить доступ к противоправным материалам", - говорится в сообщении.Там напомнили, что в случае невыполнения требований, компаниям грозит штраф в размере от 800 тысяч рублей до 4 миллионов рублей. В случае же повторного правонарушения предусмотрены оборотные штрафы в размере от одной двадцатой до одной десятой совокупного размера годовой выручки компании.Роскомнадзор с 1 марта блокирует информацию, которая популяризирует или рекламирует средства обхода блокировок, например VPN-сервисы или прокси-серверы.

https://ria.ru/20240622/putin-1954745576.html

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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия, общество, технологии, google