https://ria.ru/20240625/rets-1955420249.html
Российская косметическая компания из Новосибирска покоряет Вьетнам и Кувейт
Российская косметическая компания из Новосибирска покоряет Вьетнам и Кувейт - РИА Новости, 25.06.2024
Российская косметическая компания из Новосибирска покоряет Вьетнам и Кувейт
Российская косметическая компания из Новосибирска осваивает новые рынки, в том числе Вьетнам и Кувейт. Продукция компании уже пользуется спросом в странах СНГ,... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T18:39
2024-06-25T18:39
2024-06-25T18:39
экономика
кувейт
новосибирск
вьетнам
снг
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская косметическая компания из Новосибирска осваивает новые рынки, в том числе Вьетнам и Кувейт. Продукция компании уже пользуется спросом в странах СНГ, а в 2022 году компания начала активное сотрудничество с вьетнамскими партнерами. Благодаря грамотной политике и использованию программ поддержки российского экспорта, компания добилась значительных успехов и планирует дальнейшее развитие на международном рынке – сейчас осваивает рынок Кувейта.Развивать экспортную деятельность компания начала в 2020 году. На сегодняшний день продукция компании представлена в странах СНГ, таких как Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия.2023 год стал для компании значимым в открытии новых рынков сбыта. Прорывом этого года для компании является то, что на данный момент проходит процесс регистрации продукции в Кувейте.Для развития внешнеэкономической деятельности компания использует различные программы, которые позволяют наращивать объем экспорта в текущие страны и открывать для себя новые направления. Благодаря сервисам на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" компания разместила продукцию в национальном магазине на китайском маркетплейсе JD.hk, сейчас идут первые онлайн-продажи на рынок Поднебесной. Для этого компания не однократно обращалась за услугой "Поиск покупателя с господдержкой". Следующий этап в экспортной стратегии – выход в офлайн-продажи в Китае."Наше Представительство активно включается в вопросы клиента, помогает определить наиболее подходящие инструменты поддержки, чтобы экспортная деятельность компании была стабильной, комфортной и приносила приятные результаты", – отметила руководитель Представительства Российского экспортного центра в Новосибирске Елена Брагова.
https://ria.ru/20240624/rets-1955047286.html
https://ria.ru/20240624/rets-1955021332.html
кувейт
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, кувейт, новосибирск, вьетнам, снг, российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Кувейт, Новосибирск, Вьетнам, СНГ, Российский экспортный центр (РЭЦ)
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская косметическая компания из Новосибирска осваивает новые рынки, в том числе Вьетнам и Кувейт. Продукция компании уже пользуется спросом в странах СНГ, а в 2022 году компания начала активное сотрудничество с вьетнамскими партнерами. Благодаря грамотной политике и использованию программ поддержки российского экспорта, компания добилась значительных успехов и планирует дальнейшее развитие на международном рынке – сейчас осваивает рынок Кувейта.
Развивать экспортную деятельность компания начала в 2020 году. На сегодняшний день продукция компании представлена в странах СНГ, таких как Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия.
2023 год стал для компании значимым в открытии новых рынков сбыта. Прорывом этого года для компании является то, что на данный момент проходит процесс регистрации продукции в Кувейте.
Для развития внешнеэкономической деятельности компания использует различные программы, которые позволяют наращивать объем экспорта в текущие страны и открывать для себя новые направления. Благодаря сервисам на государственной цифровой платформе "Мой экспорт"
компания разместила продукцию в национальном магазине на китайском маркетплейсе JD.hk
, сейчас идут первые онлайн-продажи на рынок Поднебесной. Для этого компания не однократно обращалась за услугой "Поиск покупателя с господдержкой"
. Следующий этап в экспортной стратегии – выход в офлайн-продажи в Китае.
"Наше Представительство активно включается в вопросы клиента, помогает определить наиболее подходящие инструменты поддержки, чтобы экспортная деятельность компании была стабильной, комфортной и приносила приятные результаты", – отметила руководитель Представительства Российского экспортного центра в Новосибирске Елена Брагова.