https://ria.ru/20240625/rets-1955420249.html

Российская косметическая компания из Новосибирска покоряет Вьетнам и Кувейт

Российская косметическая компания из Новосибирска покоряет Вьетнам и Кувейт - РИА Новости, 25.06.2024

Российская косметическая компания из Новосибирска покоряет Вьетнам и Кувейт

Российская косметическая компания из Новосибирска осваивает новые рынки, в том числе Вьетнам и Кувейт. Продукция компании уже пользуется спросом в странах СНГ,... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T18:39

2024-06-25T18:39

2024-06-25T18:39

экономика

кувейт

новосибирск

вьетнам

снг

российский экспортный центр (рэц)

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МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Российская косметическая компания из Новосибирска осваивает новые рынки, в том числе Вьетнам и Кувейт. Продукция компании уже пользуется спросом в странах СНГ, а в 2022 году компания начала активное сотрудничество с вьетнамскими партнерами. Благодаря грамотной политике и использованию программ поддержки российского экспорта, компания добилась значительных успехов и планирует дальнейшее развитие на международном рынке – сейчас осваивает рынок Кувейта.Развивать экспортную деятельность компания начала в 2020 году. На сегодняшний день продукция компании представлена в странах СНГ, таких как Белоруссия, Казахстан, Армения, Грузия, Киргизия.2023 год стал для компании значимым в открытии новых рынков сбыта. Прорывом этого года для компании является то, что на данный момент проходит процесс регистрации продукции в Кувейте.Для развития внешнеэкономической деятельности компания использует различные программы, которые позволяют наращивать объем экспорта в текущие страны и открывать для себя новые направления. Благодаря сервисам на государственной цифровой платформе "Мой экспорт" компания разместила продукцию в национальном магазине на китайском маркетплейсе JD.hk, сейчас идут первые онлайн-продажи на рынок Поднебесной. Для этого компания не однократно обращалась за услугой "Поиск покупателя с господдержкой". Следующий этап в экспортной стратегии – выход в офлайн-продажи в Китае."Наше Представительство активно включается в вопросы клиента, помогает определить наиболее подходящие инструменты поддержки, чтобы экспортная деятельность компании была стабильной, комфортной и приносила приятные результаты", – отметила руководитель Представительства Российского экспортного центра в Новосибирске Елена Брагова.

https://ria.ru/20240624/rets-1955047286.html

https://ria.ru/20240624/rets-1955021332.html

кувейт

новосибирск

вьетнам

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, кувейт, новосибирск, вьетнам, снг, российский экспортный центр (рэц)