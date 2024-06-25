https://ria.ru/20240625/referendum-1955463518.html

ЕС отчитал молдавских журналистов за вопрос о негативном референдуме

ЕС отчитал молдавских журналистов за вопрос о негативном референдуме - РИА Новости, 25.06.2024

ЕС отчитал молдавских журналистов за вопрос о негативном референдуме

ЕС не допускает возможности, что Молдавия на осеннем референдуме проголосует против вступления в Евросоюз, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:37

2024-06-25T23:37

2024-06-25T23:38

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молдавия

люксембург (округ)

украина

майя санду

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 25 июн – РИА Новости. ЕС не допускает возможности, что Молдавия на осеннем референдуме проголосует против вступления в Евросоюз, заявил еврокомиссар по вопросам расширения и добрососедства Оливер Вархели, также раскритиковавший молдавских журналистов за то, что они задают "очень центрально-европейские вопросы", спрашивая о том, что будет, если народ Молдавии осенью проголосует против вступления в ЕС. Осенью в Молдавии в один день состоятся президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Во вторник в Люксембурге прошел формальный запуск переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. Странам уже обещали "долгий путь" к конечной цели. "О негативном референдуме... Мне не хотелось бы много шутить на эту тему... Это очень центрально-европейский способ задавать вопрос: когда вы готовитесь к референдуму и уже интересуетесь, что будет, если что-то пойдет не так. Я думаю, что сфокусироваться надо не на этом, а на другом, а именно на том, что с проведением этого референдума народ Молдавии будет не только иметь шанс публично выразить свою поддержку ЕС, но также внести свой вклад в то, чтобы Молдавия стала членом ЕС", - заявил еврокомиссар, отвечая на вопрос молдавских журналистов о том, что будет, если референдум будет "негативным", а также о том, если ли на такой случай "план Б". По его словам, народ будет иметь возможность подтолкнуть свое правительство, чтобы сделать это реальностью. "Это возможность, и я надеюсь, что все ею воспользуются. Я бы не ждал негативного исхода референдума… Молдавия уже на пути в ЕС, теперь народ должен выразить мнение, какое направление они хотят выбрать... У нас нет "плана Б" (на случай негативного результата референдума – ред.), это наш план – тот, который мы реализуем сейчас", - добавил он. На прошлой неделе президент Молдавии Майя Санду подписала указ о начале переговоров о вступлении Молдавии в Евросоюз. Совет Евросоюза на министерском уровне утвердил начало переговоров 25 июня в Люксембурге о вступлении Украины и Молдавии.

https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html

https://ria.ru/20231226/moldaviya-1917939708.html

молдавия

люксембург (округ)

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в мире, молдавия, люксембург (округ), украина, майя санду, евросоюз