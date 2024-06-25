В Кабардино-Балкарии ребенок пострадал из-за упавшего дерева
Коков: в Прохладном ребенок пострадал при падении дерева из-за сильного ветра
Фельдшер в автомобиле скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 25 июн – РИА Новости. Ребенок пострадал в результате падения дерева из-за сильного ветра в Кабардино-Балкарии, в нескольких районах республики повреждены линии электропередачи и кровли частных домов, сообщил глава региона Казбек Коков.
Ранее региональное ГУМЧС РФ предупреждало, что в течение суток 25-26 июня по Кабардино-Балкарии местами ожидаются сильные дожди, ливни, гроза, град и шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.
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"В Прохладном в результате падения дерева пострадал ребенок. Сейчас идет его экстренная транспортировка в Нальчик, вся необходимая медицинская помощь будет оказана", - написал Коков в своем Telegram-канале.
Следователи организовали проверку после падения дерева на ребенка. "По предварительным данным, 25 июня примерно в 17 часов по улице Пролетарской в городе Прохладный из-за порыва ветра на несовершеннолетнюю 2008 года рождения упало дерево. Состояние ребенка оценивается как тяжелое, она доставлена в медицинское учреждение", - говорится в сообщении СУСК РФ по региону.
Коков отметил, что из-за сильного ветра, грозы, ливней и града в ряде районов Кабардино-Балкарии пострадали кровли частных домовладений, есть повреждения линий электропередачи. "Речь идет, в частности, о городских округах Баксан, Прохладный, отдельных населенных пунктах Баксанского, Прохладненского и Черекского районов", - уточнил глава региона.
По его словам, в течение суток возможны временные перебои связи, электричества, повал деревьев, повреждение конструкций кровли зданий.
"Аварийные службы уже работают, последствия непогоды будут ликвидированы в оперативном порядке. Ситуацию держу на личном контроле", - подчеркнул Коков.
ГУМЧС РФ по региону сообщило, что социально-значимые объекты функционируют в штатном режиме. "Пожарно-спасательными подразделениями МЧС России проводится адресная работа ликвидации последствий непогоды", - заметили в ведомстве.
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