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Прокурор МУС заявил, что хочет сотрудничать с Россией по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
20:36 25.06.2024
https://ria.ru/20240625/rassledovanie-1955441028.html
Прокурор МУС заявил, что хочет сотрудничать с Россией по Украине
Прокурор МУС заявил, что хочет сотрудничать с Россией по Украине - РИА Новости, 25.06.2024
Прокурор МУС заявил, что хочет сотрудничать с Россией по Украине
Прокурор Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, Карим Хан, объявленный в России в розыск, после выдачи ордеров на "арест"... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T20:36
2024-06-25T20:36
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
земля
сергей шойгу
валерий герасимов
владимир путин
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ГААГА, 25 июн — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, Карим Хан, объявленный в России в розыск, после выдачи ордеров на "арест" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова заявил, что стремится к сотрудничеству с РФ по расследованию событий на Украине. Во вторник стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации на Украине. В пресс-службе аппарата Совбеза заявили, что данное решение палаты МУС ничтожно, оно было принято в рамках гибридной войны Запада против России. "Я продолжаю стремиться к сотрудничеству с Российской Федерацией в отношении ситуации на Украине и гарантирую, что мой офис полностью выполняет свои обязанности в соответствии со статьей 54 Римского статута по расследованию в равной степени как инкриминирующих, так и оправдывающих обстоятельств", - говорится в заявлении Хана, которое распространил МУС. Он отметил, что прокуратура МУС по-прежнему сосредоточена на проведении расследования многочисленных взаимосвязанных направлений по Украине. Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция. В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права. В марте 2024 года МУС также выдал ордера на "арест" командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвинил их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года. В мае 2023 года МВД России заочно предъявило обвинения самому Кариму Хану, а также судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. СК РФ сообщал, что действия прокурора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 299, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ, по данным СК РФ, она была причастна к вынесению незаконных решений об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.
https://ria.ru/20240526/ssha-1948372630.html
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в мире, россия, украина, земля, сергей шойгу, валерий герасимов, владимир путин, международный уголовный суд, следственный комитет россии (ск рф), воздушно-космические силы россии
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Земля, Сергей Шойгу, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Международный уголовный суд, Следственный комитет России (СК РФ), Воздушно-космические силы России
Прокурор МУС заявил, что хочет сотрудничать с Россией по Украине

Прокурор МУС Хан заявил, что хочет сотрудничать с РФ по расследованию Украине

© AP Photo / Peter DejongПрокурор Международного уголовного суда Карим Хан
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© AP Photo / Peter Dejong
Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан. Архивное фото
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ГААГА, 25 июн — РИА Новости. Прокурор Международного уголовного суда (МУС), юрисдикцию которого РФ не признает, Карим Хан, объявленный в России в розыск, после выдачи ордеров на "арест" Сергея Шойгу и Валерия Герасимова заявил, что стремится к сотрудничеству с РФ по расследованию событий на Украине.
Во вторник стало известно, что досудебная палата Международного уголовного суда (МУС) выдала ордера на "арест" секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу и начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова из-за ситуации на Украине. В пресс-службе аппарата Совбеза заявили, что данное решение палаты МУС ничтожно, оно было принято в рамках гибридной войны Запада против России.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.05.2024
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"Я продолжаю стремиться к сотрудничеству с Российской Федерацией в отношении ситуации на Украине и гарантирую, что мой офис полностью выполняет свои обязанности в соответствии со статьей 54 Римского статута по расследованию в равной степени как инкриминирующих, так и оправдывающих обстоятельств", - говорится в заявлении Хана, которое распространил МУС.
Он отметил, что прокуратура МУС по-прежнему сосредоточена на проведении расследования многочисленных взаимосвязанных направлений по Украине.
Юрисдикцию МУС не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них - Россия, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
В марте 2023 года досудебная палата МУС выдала ордер на "арест" президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой в связи с "незаконным вывозом детей" с Украины. Как заявлял пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, постановка вопроса МУС об "аресте" президента РФ неприемлема, Москва не признает его юрисдикцию, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
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В марте 2024 года МУС также выдал ордера на "арест" командующего дальней авиацией ВКС РФ Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом (ЧФ) Виктора Соколова в контексте ситуации на Украине. Суд обвинил их в совершении военных преступлений и преступления против человечности. Как утверждают в инстанции, "есть разумные основания полагать", что Кобылаш и Соколов несут ответственность за ракетные удары, нанесенные их подчиненными по украинской электроэнергетической инфраструктуре, как минимум в период с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года.
В мае 2023 года МВД России заочно предъявило обвинения самому Кариму Хану, а также судье МУС Росарио Сальваторе Айтале, они объявлены в розыск. СК РФ сообщал, что действия прокурора квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 299, частью 1 статьи 30, частью 2 статьи 360 УК РФ (привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений). В июле ведомство объявило в розыск еще одну судью МУС Томоко Аканэ, по данным СК РФ, она была причастна к вынесению незаконных решений об "аресте" Путина и Львовой-Беловой.
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24 июня, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗемляСергей ШойгуВалерий ГерасимовВладимир ПутинМеждународный уголовный судСледственный комитет России (СК РФ)Воздушно-космические силы России
 
 
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