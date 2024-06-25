В России разработали фантом для МРТ плода
Московские ученые разработали первый в России фантом для МРТ плода
© iStock.com / dolgachovБеременная женщина
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина . Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московские ученые разработали первый в России фантом - изделие, имитирующие органы, ткани и части тела человека - для магнитно-резонансной томографии (МРТ) плода, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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"Сегодня в Москве такой информативный метод исследований, как МРТ для диагностики аномалий развития плода, используется не так часто, как мог бы… Московские ученые разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики. Это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования еще более точным и, как следствие, более распространенным", - рассказала Ракова.
В пресс-службе отметили, что тест-объект разработали научные сотрудники Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Фантом можно использовать для обучения врачей и рентгенолаборантов, оценки и проверки стандартов работы оборудования в повседневной клинической практике и отработки новых протоколов сканирования.
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