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В России разработали фантом для МРТ плода - РИА Новости, 25.06.2024
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09:02 25.06.2024 (обновлено: 09:03 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/rakova-1955229676.html
В России разработали фантом для МРТ плода
В России разработали фантом для МРТ плода - РИА Новости, 25.06.2024
В России разработали фантом для МРТ плода
Московские ученые разработали первый в России фантом - изделие, имитирующие органы, ткани и части тела человека - для магнитно-резонансной томографии (МРТ)... РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T09:02
2024-06-25T09:03
москва
россия
анастасия ракова
общество
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московские ученые разработали первый в России фантом - изделие, имитирующие органы, ткани и части тела человека - для магнитно-резонансной томографии (МРТ) плода, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. "Сегодня в Москве такой информативный метод исследований, как МРТ для диагностики аномалий развития плода, используется не так часто, как мог бы… Московские ученые разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики. Это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования еще более точным и, как следствие, более распространенным", - рассказала Ракова. В пресс-службе отметили, что тест-объект разработали научные сотрудники Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Фантом можно использовать для обучения врачей и рентгенолаборантов, оценки и проверки стандартов работы оборудования в повседневной клинической практике и отработки новых протоколов сканирования.
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москва, россия, анастасия ракова , общество
Москва, Россия, Анастасия Ракова , Общество
В России разработали фантом для МРТ плода

Московские ученые разработали первый в России фантом для МРТ плода

© iStock.com / dolgachovБеременная женщина
Беременная женщина - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© iStock.com / dolgachov
Беременная женщина . Архивное фото
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Московские ученые разработали первый в России фантом - изделие, имитирующие органы, ткани и части тела человека - для магнитно-резонансной томографии (МРТ) плода, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«
"Сегодня в Москве такой информативный метод исследований, как МРТ для диагностики аномалий развития плода, используется не так часто, как мог бы… Московские ученые разработали фантом плода, который позволяет настраивать и отрабатывать технологию сканирования при проведении диагностики. Это позволит повысить качество получаемых изображений и сделать такой вид исследования еще более точным и, как следствие, более распространенным", - рассказала Ракова.
В пресс-службе отметили, что тест-объект разработали научные сотрудники Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения Москвы. Фантом можно использовать для обучения врачей и рентгенолаборантов, оценки и проверки стандартов работы оборудования в повседневной клинической практике и отработки новых протоколов сканирования.
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