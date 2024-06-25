https://ria.ru/20240625/raketa-1955463927.html
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря - РИА Новости, 25.06.2024
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T23:46
2024-06-25T23:46
2024-06-25T23:58
в мире
южная корея
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи."Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в публикации агентства.
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в мире, южная корея
КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря
"Ренхап": КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря