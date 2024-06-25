https://ria.ru/20240625/raketa-1955463927.html

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря - РИА Новости, 25.06.2024

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моря

КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T23:46

2024-06-25T23:46

2024-06-25T23:58

в мире

южная корея

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря, сообщает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на военных Южной Кореи."Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского (Восточного) моря", - говорится в публикации агентства.

https://ria.ru/20240620/vetnam-1954141529.html

южная корея

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в мире, южная корея