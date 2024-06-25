https://ria.ru/20240625/rabota-1955273377.html

Опрос показал, сколько россиян считают своих руководителей тиранами

Опрос показал, сколько россиян считают своих руководителей тиранами - РИА Новости, 25.06.2024

Опрос показал, сколько россиян считают своих руководителей тиранами

Каждый третий россиянин считает своего руководителя "тираном" - по их словам, начальство использует манипулятивную, принуждающую и контролирующую модель... РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T11:37

2024-06-25T11:37

2024-06-25T11:37

общество

россия

superjob

работа

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Каждый третий россиянин считает своего руководителя "тираном" - по их словам, начальство использует манипулятивную, принуждающую и контролирующую модель управления, говорится в совместном исследовании Beyond Taylor и Роскачества, с которым ознакомилось РИА Новости. "Каждый третий россиян считает своего руководителя "тираном"... 47% работающих россиян оценили модель управления, которой придерживается их руководство, как доверительную, поддерживающую, дающую возможность самостоятельного принятия решений, 34% - как манипулятивную, принуждающую, контролирующую, недоверяющую", - говорится в материалах. Исследование проводилось при содействии сервиса SuperJob, в нем приняли участие 3 тысячи человек из 589 населенных пунктов России. Отмечается, что чем выше уровень дохода опрошенных, тем чаще они характеризовали модель управления как "мягкую": 57% среди респондентов с зарплатой от 100 тысяч рублей в месяц, а россияне с зарплатой до 50 тысяч чаще других утверждали, что ими руководят в жесткой контролирующей манере (44%). При этом среди респондентов с высшим образованием каждый второй оценил стиль управления как доверительный и поддерживающий, среди респондентов со средним профессиональным образованием поровну полярных оценок (32% назвали модель управления "мягкой", 33% - "жесткой"). Исследование также показало, что "57% работников, которые находятся под давящим и контролирующим руководством", если бы у них появилась возможность занять кресло своего начальника, сменили бы стиль управления на "мягкий". Идея мотивации свободой принятия решений больше всего нравится россиянам в возрасте 35-44 лет (68%). "Интересно то, что каждый девятый на месте своего начальника продолжил бы "жестить". Причем среди мужчин сторонников принуждающей и контролирующей модели управления коллективом больше, чем среди женщин (13 и 8% соответственно). Среди россиян старше 45 лет - больше, чем среди тех, кто моложе (также 13%). Опрошенные с высшим образованием вдвое чаще респондентов со средним профессиональным утверждали, что продолжили бы "жесткий" курс своего руководства (12 и 6% соответственно)", - добавляется в материалах. По словам гендиректора Beyond Taylor Николая Поповича, такие результаты отлично иллюстрируют общий тренд на человекоцентричные принципы в управлении бизнесом, даже на считающемся консервативным российском рынке. Особенно эта тенденция прослеживается среди представителей нового поколения, так что результат закономерен. "Истинная человекоцентричность - это доверие к сотруднику, возможность не ставить над ним начальника, автономность и баланс ресурсов и полномочий. Уверен, что в новое время надо управлять по-другому", - заключил он.

https://ria.ru/20240325/voprosy-1935588145.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, superjob, работа