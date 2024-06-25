https://ria.ru/20240625/pvo-1955369482.html

Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью

Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью - РИА Новости, 25.06.2024

Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью

Российские средства ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024

2024-06-25T15:50

2024-06-25T15:50

2024-06-25T15:54

специальная военная операция на украине

россия

ростовская область

украина

происшествия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого июня около 14.45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240625/pvo-1955211493.html

россия

ростовская область

украина

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Кирилл Волков

россия, ростовская область, украина, происшествия, вооруженные силы рф