https://ria.ru/20240625/pvo-1955369482.html
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью - РИА Новости, 25.06.2024
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью
Российские средства ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:50
2024-06-25T15:50
2024-06-25T15:54
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого июня около 14.45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/pvo-1955211493.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, украина, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Украина, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью
Минобороны: средства ПВО сбили воздушный шар, запущенный с территории Украины