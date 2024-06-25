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Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью - РИА Новости, 25.06.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:50 25.06.2024 (обновлено: 15:54 25.06.2024)
https://ria.ru/20240625/pvo-1955369482.html
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью - РИА Новости, 25.06.2024
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью
Российские средства ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 25.06.2024
2024-06-25T15:50
2024-06-25T15:54
специальная военная операция на украине
россия
ростовская область
украина
происшествия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ."Двадцать пятого июня около 14.45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240625/pvo-1955211493.html
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россия, ростовская область, украина, происшествия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Ростовская область, Украина, Происшествия, Вооруженные силы РФ
Средства ПВО сбили украинский воздушный шар над Ростовской областью

Минобороны: средства ПВО сбили воздушный шар, запущенный с территории Украины

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРабота ПВО
Работа ПВО - РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Работа ПВО . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июн - РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили над Ростовской областью малоразмерный воздушный шар, запущенный с территории Украины, сообщили в Минобороны РФ.
"Двадцать пятого июня около 14.45 мск дежурными средствами ПВО обнаружен и уничтожен малоразмерный воздушный шар над территорией Ростовской области, запущенный в воздушное пространство Российской Федерации с территории Украины", - говорится в сообщении.
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